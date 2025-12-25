Nochebuena deja ocho quemados por pólvora en el hospital Mario Catarino Rivas

Las celebraciones de Nochebuena dejaron en San Pedro Sula un saldo preocupante de personas lesionadas por el uso de pólvora, accidentes de tránsito y consumo excesivo de bebidas alcoholicas.
Según el reporte oficial brindado por el doctor José Garay, médico del hospital Mario Catarino Rivas, uno de los principales centros asistenciales del norte del país, durante las últimas 24 horas se atendieron múltiples emergencias, relacionadas principalmente con incidentes ocurridos en el marco de las celebraciones de fin de año.
De acuerdo con la información proporcionada, ocho personas ingresaron al hospital con quemaduras causadas por pólvora, la mayoría de los casos registrados durante la noche del 24 de diciembre.
Del total de pacientes atendidos, dos son menores de edad, con edades comprendidas entre 8 y 15 años, lo que vuelve a encender las alertas sobre el riesgo que representa la manipulación de explosivos por parte de niños y adolescentes.
El estado de salud de los pacientes pediátricos es particularmente delicado. El doctor Garay explicó que dos menores presentan amputaciones traumáticas como consecuencia directa de la explosión de artefactos pirotécnicos, y uno de ellos podría enfrentar la pérdida total de una mano, una lesión que tendrá repercusiones permanentes tanto físicas como emocionales.
“Son daños irreversibles que pudieron evitarse. A pesar de las campañas preventivas, seguimos atendiendo este tipo de emergencias año tras año”, lamentó el médico.
Además, el Hospital Mario Catarino Rivas se mantiene en alerta ante la llegada de nuevos pacientes referidos desde otros centros asistenciales. En ese sentido, se confirmó que se espera el traslado de un menor de 14 años procedente del hospital Juan Manuel Gálvez, quien presenta lesiones severas en la mano y la amputación de uno de sus dedos, también asociadas al uso de pólvora.
Los casos atendidos corresponden tanto a San Pedro Sula como a municipios aledaños, lo que evidencia que esta problemática afecta a toda la región norte del país. En paralelo a las emergencias por quemaduras, el personal médico atendió un elevado número de casos relacionados con accidentes de tránsito.
Ingresados por accidentes viales
Según el reporte del hospital Mario Rivas, 40 personas ingresaron con politraumatismos, en su mayoría vinculados al consumo de bebidas alcohólicas, una combinación que continúa siendo una de las principales causas de ingresos hospitalarios durante las festividades de fin de año.
Ante la cercanía de las celebraciones de Año Nuevo, el doctor Garay reiteró un llamado urgente a la población hondureña a actuar con responsabilidad.
El doctor recomendó evitar completamente el uso de pólvora, especialmente cuando se combina con el consumo de alcohol, así como abstenerse de conducir bajo los efectos del alcohol, prácticas que continúan cobrando vidas y dejando secuelas permanentes en decenas de familias.
Las autoridades de salud insistieron en que la prevención y la conciencia ciudadana son clave para reducir estas cifras, recordando que la mayoría de estos incidentes son totalmente evitables y que la seguridad durante las fiestas depende, en gran medida, del comportamiento responsable de cada ciudadano.
Hace unos días, al hospital Mario Rivas, ingresaron María de la Cruz Lara, de 34 años, y su hija Cristy Marbella Lara, de 13, con heridas de gravedad, luego de una explosión registrada en un negocio de venta de pólvora en el municipio de Macuelizo, departamento de Santa Bárbara.