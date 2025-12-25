Nochebuena deja ocho quemados por pólvora en el hospital Mario Catarino Rivas

San Pedro Sula, Honduras.

Según el reporte oficial brindado por el doctor José Garay, médico del hospital Mario Catarino Rivas , uno de los principales centros asistenciales del norte del país, durante las últimas 24 horas se atendieron múltiples emergencias, relacionadas principalmente con incidentes ocurridos en el marco de las celebraciones de fin de año.

Las celebraciones de Nochebuena dejaron en San Pedro Sula un saldo preocupante de personas lesionadas por el uso de pólvora, accidentes de tránsito y consumo excesivo de bebidas alcoholicas.

De acuerdo con la información proporcionada, ocho personas ingresaron al hospital con quemaduras causadas por pólvora, la mayoría de los casos registrados durante la noche del 24 de diciembre.

Del total de pacientes atendidos, dos son menores de edad, con edades comprendidas entre 8 y 15 años, lo que vuelve a encender las alertas sobre el riesgo que representa la manipulación de explosivos por parte de niños y adolescentes.

El estado de salud de los pacientes pediátricos es particularmente delicado. El doctor Garay explicó que dos menores presentan amputaciones traumáticas como consecuencia directa de la explosión de artefactos pirotécnicos, y uno de ellos podría enfrentar la pérdida total de una mano, una lesión que tendrá repercusiones permanentes tanto físicas como emocionales.

“Son daños irreversibles que pudieron evitarse. A pesar de las campañas preventivas, seguimos atendiendo este tipo de emergencias año tras año”, lamentó el médico.

Además, el Hospital Mario Catarino Rivas se mantiene en alerta ante la llegada de nuevos pacientes referidos desde otros centros asistenciales. En ese sentido, se confirmó que se espera el traslado de un menor de 14 años procedente del hospital Juan Manuel Gálvez, quien presenta lesiones severas en la mano y la amputación de uno de sus dedos, también asociadas al uso de pólvora.

Los casos atendidos corresponden tanto a San Pedro Sula como a municipios aledaños, lo que evidencia que esta problemática afecta a toda la región norte del país. En paralelo a las emergencias por quemaduras, el personal médico atendió un elevado número de casos relacionados con accidentes de tránsito.