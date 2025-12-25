Ejecutan operativos sanitarios en mercados de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Desde tempranas horas, equipos del Juzgado de Justicia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Salud Municipal, se desplazaron al área de carnicerías para verificar que los productos contaran con el respectivo registro sanitario y cumplieran con las normas de higiene y manipulación establecidas por la ley.

Con el propósito de garantizar la calidad de los productos de temporada y salvaguardar la salud de la población, la alcaldía realiza operativos preventivos en mercados de San Pedro Sula, enfocado en la inspección de las carnes que se comercializan en ese centro de abastos.

Omar Arias, juez municipal, explicó que estos operativos se ejecutan de manera permanente en todos los mercados, tanto municipales como privados, como una medida de prevención ante el incremento en la comercialización de carnes durante la temporada festiva. “Evaluamos cada establecimiento para asegurar que los clientes consuman productos de calidad y en condiciones óptimas”, afirmó.

Arias detalló que las inspecciones se han realizado en diversos mercados de la ciudad, entre ellos la Central de Abasto, El Rápido, El Dandy y Medina Concepción.

Asimismo, señaló que estas acciones se desarrollan en el marco de la Ley de Policía y Convivencia Social, específicamente en los artículos 149, 153 y 128, inciso 4, con el objetivo de garantizar el bienestar y la salud de los consumidores.

Rafael Rodríguez, coordinador del área de Normalización, Vigilancia y Epidemiología de la Gerencia de Salud Municipal, destacó que los operativos tienen un enfoque principalmente preventivo. “Queremos que los sampedranos, especialmente los usuarios de los mercados, consuman productos de alta calidad”, expresó.

Rodríguez indicó que, en conjunto con el Juzgado de Policía, se ha intensificado la revisión de productos de mayor consumo en la temporada, como la carne de cerdo y pollo, con el fin de prevenir enfermedades provocadas por bacterias derivadas del consumo de carne en mal estado.

Además, aseguró que la mayoría de los productos cárnicos que se comercializan en los mercados municipales provienen de rastros y empacadoras debidamente autorizadas.

“Buscamos evitar el ingreso de carne clandestina y prevenir enfermedades gastrointestinales en la población”, añadió el funcionario, quien también recomendó a los consumidores revisar cuidadosamente los productos al momento de comprarlos, verificando que la carne no presente coloración morada, mal olor ni fechas de vencimiento alteradas.