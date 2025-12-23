Tránsito identifica las faltas viales más frecuentes en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) aplicó en los últimos días más de 900 sanciones en San Pedro Sula, como resultado de intensos operativos de control y prevención vial ejecutados con el objetivo de reducir la siniestralidad y fortalecer la seguridad en las principales arterias de la ciudad.

Noel Pérez, vocero regional en la zona norte de la Policía Nacional, informó que una de las principales causas de sanción fue la conducción en estado de ebriedad, registrándose 155 conductores que dieron positivo en las pruebas de alcoholemia, considerada una de las infracciones de mayor riesgo y una de las principales causas de accidentes de tránsito.

Como parte de los resultados de los operativos, las autoridades también reportaron el decomiso de seis motocicletas y cuatro vehículos por diversas faltas a la Ley de Tránsito, así como la detención de dos personas por infracciones varias.

Asimismo, los agentes procedieron al decomiso de 620 permisos de conducir mediante la emisión de boletas de infracción por distintas violaciones a la normativa vial.

A esto se suman 120 sanciones aplicadas a conductores por estacionarse de manera indebida, contribuyendo al orden y la fluidez vehicular en las principales vías de la capital industrial.

La Jefatura Regional de la DNVT informó que los operativos han sido intensificados debido a las festividades de Navidad y fin de año, e hizo un llamado a la población a respetar la Ley de Tránsito, evitar el consumo de alcohol al conducir y asumir una conducta responsable al volante, con el fin de prevenir accidentes y salvaguardar vidas.