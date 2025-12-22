DPI alerta sobre fraudes digitales en compras en línea

San Pedro Sula, Honduras.

Ante el incremento de las compras en línea durante la temporada de Navidad y fin de año, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) emitió una alerta a la población del Valle de Sula por el aumento de estafas digitales, principalmente a través de redes sociales y plataformas de comercio electrónico. Las autoridades advirtieron que este tipo de delitos suele incrementarse en esta época, cuando muchas familias reciben el aguinaldo y realizan transacciones electrónicas motivadas por ofertas llamativas y la urgencia de adquirir regalos navideños.

“El mayor número de denuncias que recibimos corresponde a compras que nunca fueron entregadas, depósitos realizados a cuentas falsas y suplantación de negocios legítimos”, señaló un investigador de la Unidad de Ciberdelitos de la DPI, quien explicó que los delincuentes aprovechan la confianza y el desconocimiento de los usuarios. Según la DPI, muchas de las estafas se originan desde perfiles falsos creados recientemente, que simulan ser tiendas en línea, venden productos a precios muy por debajo del mercado y presionan a las víctimas para realizar pagos inmediatos mediante transferencias bancarias o billeteras electrónicas. “Una de las principales señales de alerta es cuando el supuesto vendedor insiste en que el pago debe hacerse de inmediato para no perder la oferta”, advirtió Noel Pérez, portavoz policial, quien recomendó desconfiar de promociones excesivamente atractivas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

¿Cómo identificar cuentas y perfiles falsos?

La DPI aconseja verificar la antigüedad del perfil, revisar si cuenta con información completa, fotografías reales, publicaciones constantes y comentarios habilitados. Las autoridades recomiendan desconfiar de cuentas con pocos seguidores, imágenes genéricas, ausencia de interacción con clientes o creadas recientemente. Asimismo, se sugiere buscar referencias externas, reseñas de otros compradores y confirmar si el perfil está verificado dentro de la plataforma. En el caso de empresas, es importante corroborar su existencia en registros oficiales, páginas web institucionales y canales formales de atención al cliente. Antes de realizar cualquier pago, la DPI recomienda solicitar datos claros del vendedor, como nombre completo, número de identidad, dirección física y teléfonos de contacto. “Evite realizar transferencias a cuentas personales cuando se trate de supuestos negocios formales”, enfatizó un agente investigador. Las autoridades reiteraron que denunciar oportunamente cuando se es víctima de una estafa en línea es fundamental para iniciar investigaciones, identificar patrones delictivos y prevenir nuevos casos. “La denuncia permite rastrear cuentas bancarias, direcciones IP y dispositivos utilizados para cometer estos delitos”, explicó personal de la DPI, destacando que la institución cuenta con una unidad especializada en investigación de ciberdelitos, capacitada para analizar evidencias digitales y judicializar los casos.

Finalmente, la DPI hizo un llamado a la población a informarse, actuar con prudencia y tomar medidas de autoprotección al realizar compras en línea durante las festividades.