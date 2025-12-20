  1. Inicio
  2. · San Pedro

IHSS anuncia días libres en diciembre por fiestas navideñas

El Instituto Hondureño de Seguridad Social informó que otorgará asueto a su personal por las fiestas de fin de año, solo emergencia operará con normalidad

  • Actualizado: 20 de diciembre de 2025 a las 00:15 -
  • Jacqueline Molina
Pacientes esperan frente a la emergencia del Hospital de Especialidades del IHSS en San Pedro Sula, norte de Honduras.
San Pedro Sula, Honduras

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) informó que los días 24 y 31 de diciembre no habrá atención regular en sus dependencias a nivel nacional, debido a los asuetos otorgados por las festividades de fin de año.

A través de un comunicado, el IHSS indicó que la suspensión de labores responde a lo establecido en el contrato colectivo vigente, por lo que durante estas fechas permanecerán cerradas las áreas administrativas y de consulta externa en las clínicas y hospitales del instituto.

No obstante, los servicios de emergencia del hospital de especialidades ubicado en el barrio La Granja, de Comayagüela, y el hospital regional de San Pedro Sula, continuarán funcionando con normalidad, así como las existentes en las distintas ciudades donde se brinda cobertura.

Las autoridades recordaron a los derechohabientes que, en caso de acudir a los centros asistenciales durante esos días, deben portar su Documento Nacional de Identificación (DNI) y para los menores de edad, será necesario presentar el carné de afiliación correspondiente.

Jacqueline Molina
Jacqueline Molina
denia.molina@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). Periodista multimedia con experiencia en noticias económicas, salud, historias humanas, cambio climático y biodiversidad. Parte del equipo de LA PRENSA desde 2022.

