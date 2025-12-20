IHSS anuncia días libres en diciembre por fiestas navideñas

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) informó que los días 24 y 31 de diciembre no habrá atención regular en sus dependencias a nivel nacional, debido a los asuetos otorgados por las festividades de fin de año.
A través de un comunicado, el IHSS indicó que la suspensión de labores responde a lo establecido en el contrato colectivo vigente, por lo que durante estas fechas permanecerán cerradas las áreas administrativas y de consulta externa en las clínicas y hospitales del instituto.
No obstante, los servicios de emergencia del hospital de especialidades ubicado en el barrio La Granja, de Comayagüela, y el hospital regional de San Pedro Sula, continuarán funcionando con normalidad, así como las existentes en las distintas ciudades donde se brinda cobertura.
Las autoridades recordaron a los derechohabientes que, en caso de acudir a los centros asistenciales durante esos días, deben portar su Documento Nacional de Identificación (DNI) y para los menores de edad, será necesario presentar el carné de afiliación correspondiente.