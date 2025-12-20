IHSS anuncia días libres en diciembre por fiestas navideñas

San Pedro Sula, Honduras

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) informó que los días 24 y 31 de diciembre no habrá atención regular en sus dependencias a nivel nacional, debido a los asuetos otorgados por las festividades de fin de año.

A través de un comunicado, el IHSS indicó que la suspensión de labores responde a lo establecido en el contrato colectivo vigente, por lo que durante estas fechas permanecerán cerradas las áreas administrativas y de consulta externa en las clínicas y hospitales del instituto.