Bad Bunny lleva el español al Super Bowl en plena tensión política en EE.UU.

Bad Bunny se subirá este domingo al escenario más visto del mundo para protagonizar el primer espectáculo de medio tiempo en la historia del Super Bowl con un repertorio íntegramente en español, un hito cultural que desafía la narrativa dominante sobre la identidad latina en Estados Unidos en plena etapa de mayor radicalización del Gobierno de Donald Trump.

El artista puertorriqueño llega a esta cita en uno de los momentos más altos de su carrera: consolidado como ícono cultural de la última década y aún respaldado por su reciente triunfo en los premios Grammy, donde hizo historia al conquistar el galardón más prestigioso con un álbum íntegramente en español y pronunciar uno de los discursos más contundentes de la noche.

“No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens —término que designa a cualquier persona que no sea ciudadana o nacional estadounidense, pero que en la retórica actual se emplea para deshumanizar al migrante—. Somos humanos y somos americanos”, dijo Bad Bunny tras recoger el premio a mejor álbum de música urbana.

Este compromiso por visibilizar el español en Estados Unidos adquiere un fuerte simbolismo en el contexto político actual, marcado por un Gobierno que ha endurecido su discurso sobre la identidad nacional y ha activado una agresiva política de control migratorio a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).