Bad Bunny lleva el español al Super Bowl en plena tensión política en EE.UU.

Bad Bunny se subirá este domingo al escenario más visto del mundo para protagonizar el primer espectáculo de medio tiempo en la historia del Super Bowl con un repertorio íntegramente en español, un hito cultural que desafía la narrativa dominante sobre la identidad latina en Estados Unidos en plena etapa de mayor radicalización del Gobierno de Donald Trump.
El artista puertorriqueño llega a esta cita en uno de los momentos más altos de su carrera: consolidado como ícono cultural de la última década y aún respaldado por su reciente triunfo en los premios Grammy, donde hizo historia al conquistar el galardón más prestigioso con un álbum íntegramente en español y pronunciar uno de los discursos más contundentes de la noche.
“No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens —término que designa a cualquier persona que no sea ciudadana o nacional estadounidense, pero que en la retórica actual se emplea para deshumanizar al migrante—. Somos humanos y somos americanos”, dijo Bad Bunny tras recoger el premio a mejor álbum de música urbana.
Este compromiso por visibilizar el español en Estados Unidos adquiere un fuerte simbolismo en el contexto político actual, marcado por un Gobierno que ha endurecido su discurso sobre la identidad nacional y ha activado una agresiva política de control migratorio a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El escenario más estadounidense, en español
La elección de Bad Bunny como cabeza de cartel del espectáculo del descanso fue una decisión que ni la propia NFL supo dimensionar. Históricamente considerada una de las instituciones deportivas más conservadoras del país, la liga asumió un riesgo inédito al ceder su franja de máxima audiencia a un artista con un repertorio exclusivamente en español.
Roger Goodell, comisionado de la NFL, reafirmó públicamente su respaldo al cantante incluso después de sus declaraciones en los Grammy. “Es uno de los grandes artistas del mundo”, aseguró durante una rueda de prensa.
Mientras que para la industria musical la elección responde al éxito global del llamado conejo malo —respaldado por cifras que lo sitúan entre los artistas más escuchados del planeta—, para sectores conservadores del Partido Republicano ha sido interpretada como una afrenta a la tradición del evento.
El propio Donald Trump calificó de “ridícula” la elección y confirmó que no asistirá al encuentro deportivo. “Creo que es una pésima decisión. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible”, afirmó el exmandatario.
La cuestión migratoria ha marcado así los prolegómenos del Super Bowl LX, alimentada por versiones sobre un posible refuerzo de la vigilancia por parte de autoridades federales durante la actuación del artista puertorriqueño.
Ante estas especulaciones, el comité organizador aclaró que no está prevista la activación de operativos especiales durante el evento, según un memorando obtenido por The Washington Post y The Athletic.
En las calles de San Francisco comenzaron a aparecer carteles con mensajes como “ICE Out” y “Chinga la migra”, expresiones históricamente asociadas a la resistencia chicana y latina.
Las pancartas forman parte de una campaña que utiliza como emblema al sapo concho —un anfibio endémico de Puerto Rico en peligro crítico de extinción, adoptado por Bad Bunny como símbolo de su reciente gira— para exigir el fin de las operaciones del ICE.
