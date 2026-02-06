Transporte gratis y circulación controlada para shows de Shakira

El Salvador

Autoridades gubernamentales y representantes de Two Shows, productora a cargo de la residencia de Shakira, presentaron este jueves el plan de emergencia y el dispositivo especial de gestión vehicular que se implementará previo a los conciertos de la artista colombiana en el Estadio “Mágico” González. Durante la conferencia, Gloria Villacorta, encargada de marketing de Two Shows, confirmó que para todas las fechas del espectáculo las puertas del recinto se abrirán a las 4:00 de la tarde. El artista nacional invitado se presentará a las 6:00 p.m., mientras que Shakira subirá al escenario a las 8:00 de la noche, por lo que pidió al público llegar con antelación, ya que el show iniciará puntualmente.

En cuanto a los accesos al estadio, Villacorta indicó que toda la información detallada se encuentra disponible en las redes sociales oficiales de la productora, donde se actualizan rutas, horarios y recomendaciones para los asistentes. Como parte del operativo, se habilitará parqueo gratuito en distintos puntos estratégicos de la ciudad, además de un servicio de transporte sin costo que trasladará a los fanáticos hacia el estadio “Mágico” González. Los buses saldrán desde Metrocentro, Parque Bicentenario, Estadio Cuscatlán, canchas de fútbol rápido Chapupo Rodríguez, entre otros puntos.

El servicio de transporte funcionará en horarios escalonados, con abordajes entre las 4:00 y las 7:00 de la noche, y traslados de regreso programados entre las 10:00 y las 11:30 p.m., con el objetivo de facilitar una salida ordenada al finalizar el espectáculo. Por su parte, la ministra de Turismo, Morena Valdez, informó que el país registra una ocupación hotelera del 100 % tanto en zonas de playa como en la ciudad, impulsada por la alta demanda generada por los conciertos. Según las autoridades, El Salvador recibirá a más de 30 mil turistas provenientes de Guatemala, además de visitantes de Honduras, México, Canadá, Estados Unidos y otros países, lo que representa un impacto positivo para el sector turístico y económico. En relación con el cierre de calles, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, aseguró que las restricciones serán mínimas y que se contará con el apoyo de gestores de tráfico en los alrededores del estadio para mantener la fluidez vehicular. "No habrá un cierre como tal, solo calles secundarias alrededor del estadio. Permanece abierta avenida Olímpica y sexta décima; en general las calles estarán abiertas", afirmó el funcionario.