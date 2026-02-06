  1. Inicio
Nasry Asfura designa a Roberto Flores Bermúdez como embajador en USA

Flores Bermúdez, un diplomático de carrera, fue canciller en el Gobierno de Carlos Flores (1998-2002) y ha desempeñado altos cargos en las Naciones Unidas.

El gobierno de Asfura espera el beneplácito de Trump para la confirmación de Roberto Flores Bermúdez como embajador de Honduras en Estados Unidos.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, informó este viernes de que su Gobierno está a la espera del beneplácito de Estados Unidos para que el excanciller Roberto Flores Bermúdez se convierta en el nuevo embajador del país centroamericano en Washington.

"Estamos a la espera de que el Gobierno norteamericano nos dé el beneplácito", confirmó Asfura a la prensa antes de partir hacia Estados Unidos, donde el sábado mantendrá un encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Nasry Asfura viaja a EEUU para reunirse con Donald Trump

La reunión privada, que se celebrará en la residencia de Trump en Mar-a-Lago (Florida), tiene como objetivo abordar la agenda bilateral, con especial énfasis en migración, seguridad y el impacto de los nuevos aranceles comerciales, según el Ejecutivo hondureño.

Flores Bermúdez, un diplomático de carrera, fue canciller en el Gobierno de Carlos Flores (1998-2002) y ha desempeñado altos cargos en las Naciones Unidas.

También representó a Honduras ante el Reino Unido, Suiza, Alemania y el propio Estados Unidos en periodos anteriores.

