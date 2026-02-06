Nasry Asfura designa a Roberto Flores Bermúdez como embajador en USA

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, informó este viernes de que su Gobierno está a la espera del beneplácito de Estados Unidos para que el excanciller Roberto Flores Bermúdez se convierta en el nuevo embajador del país centroamericano en Washington.

"Estamos a la espera de que el Gobierno norteamericano nos dé el beneplácito", confirmó Asfura a la prensa antes de partir hacia Estados Unidos, donde el sábado mantendrá un encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump.