Barcelona vs Mallorca EN VIVO hoy Liga Española en directo

Barcelona, España.

El mismo Jan Virgili llegó con peligro al área azulgrana, eludió una marca y sacó un derechazo razo que tapó muy bien Joan García.

Dominio total del Barça con el balón, pero ha sido el equipo visitante el que estuvo muy cerca de abrir el marcador por medio de Vedat Muriqi que le pegó apenas a un lado tras un buen pase de gol de Jan Virgili.

El FC Barcelona está empatando este sábado 0-0 contra el RCD Mallorca en el Spotify Camp Nou en la jornada 23 de LaLiga Españoa , en un duelo que los de Hansi Flick buscan ganar para seguir por lo menos en el liderato de la tabla de posiciones.

Los de Hansi Flick , tras caer ante la Real Sociedad el pasado 18 de enero, en un partido en el que merecieron algo más, han encadenado cinco victorias: Slavia Praga y Copenhague en Champions; Oviedo y Elche en LaLiga y el pase copero ante el Albacete .

La única asignatura pendiente de los azulgrana es su acierto de cara a puerta. Lo ha reconocido abiertamente Flick y también los jugadores, pero en realidad los azulgrana son los máximos goleadores de largo en el campeonato (60) y en los últimos cinco partidos jugados encadenan 16 goles.

Frente al Mallorca, son baja segura Pedri González, Gavi y Andreas Christensen, además de Raphinha. El brasileño sufre una sobrecarga muscular, se perdió la segunda parte del encuentro en Elche y ya fue baja en Albacete. Flick ha confirmado que con su extremo hay que ir "paso a paso" y no descarta incluso que sea baja también para el próximo enfrentamiento copero.

En el once de salida, el técnico alemán podría plantear una serie de cambios. Eric Garcia, el polivalente jugador y más utilizado en este inicio de curso, no recibe descanso y va de titular. Indiscutible Joan Garcia en la portería y Pau Cubarsí como central. En los laterales vuelven Jules Koundé y Alejandro Balde.

En la media cancha, descansa Frenkie de Jong que está en su mejor momento. En su lugar, Flick coloca a Marc Casadó junto a Dani Olmo y Fermín López.

Marcus Rashford es el principal candidato para jugar por la izquierda. Lamine Yamal tiene garantizado un puesto como extremo diestro, mientras va de inicio el polaco Robert Lewandowski.

El Mallorca buscará ganar donde nadie lo ha hecho esta temporada en LaLiga, aunque la dinámica que arrastra el equipo balear es positiva tras ganar por 4-1 al Sevilla en Son Moix, lejos de su estadio tan solo venció también al equipo hispalense en octubre y suma un total de cinco puntos a lo largo del curso como visitante.

Su principal arma será el segundo máximo goleador de LaLiga, Vedat Muriqi. El delantero ha marcado 15 goles, igualando su tope vistiendo la elástica bermellona, y ya anotó en el Bernabéu a principio de temporada, por lo que llegará con la confianza por las nubes.

Otro nombre que estará en el foco es el guardameta ibicenco Leo Román, que en su anterior visita hizo 12 paradas y tratará de demostrar que está capacitado para mantener ese nivel y dar opciones a su equipo de puntuar.

Las dudas se centran en la zaga, aunque las buenas actuaciones de David López han tranquilizado al club ante las bajas de Antonio Raíllo y Marash Kumbulla, ambos en la convocatoria pero prácticamente descartados para el duelo.

En el centro del campo, el exbarcelonista Pablo Torre sale de inicio tras su tanto ante el Sevilla para reencontrarse con sus antiguos compañeros, aunque el hombre de moda de este equipo es un Jan Virgili del que ya ha habido rumores sobre un posible regreso a la Ciudad Condal la próxima temporada.