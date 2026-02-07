"Con Asfura llegará más inversión a Honduras": Dante Mossi

San Pedro Sula

Cree que Honduras experimentará un mayor crecimiento económico y desarrollo social en vista de que el nuevo gobierno, según él, cuenta con una cartera de más de $4 mil millones en proyectos listos para ejecutar (carreteras, hospitales, represas como El Tablón) y prioriza sectores clave como infraestructura, vivienda, agro con créditos blandos, seguridad mediante alianzas estratégicas.

Mossi predice mayor apoyo de organismos multilaterales y de gobiernos clave, principalmente el de Donald Trump , quien desde antes de las elecciones prometió apoyo a Honduras si ganaba Asfura las elecciones de noviembre de 2025.

Dante Mossi, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), pronostica un panorama positivo para Honduras, de mayores flujos de inversión pública y privada, con la llegada de Nasry Asfura al poder.

¿Cuál es el panorama que tiene Honduras, por lo menos en este primer año, con el gobierno de Narsy Asfura?

Primero, creo que la elección marcó ya un camino, una visión de los inversionistas extranjeros al bajar el riesgo país a niveles históricos, lo cual se dio en porque estaba ganando un gobierno pro empresa privada, pro pequeño empresario, pro bancos. Entonces, la comunidad internacional, financiera particularmente, ha visto con muy buenos ojos el hecho de que el país esté moviendo una economía más de mercado que a una economía de izquierda, como en otros países. Entonces, hay mucha esperanza que pueda realmente mejorar mucho el bienestar de los hondureños de una manera productiva y no de una manera asistencialista.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Así que, por el lado exterior, los financistas, ven con muy buenos ojos, los bancos de desarrollo están muy atentos, las visitas del presidente a Washington, en particular, muy positivas. Entonces, falta todavía hablar con el Bcie, que es el banco que le presta más a Honduras. En general creo yo que es un momento bastante bueno para que el presidente Asfura arranque con todos los proyectos y pueda realmente dejar un legado, porque al final se trata de cuatro años que se van rápido. Así que el inicio está mostrando señales muy optimistas.

¿Entonces, usted cree que habrá un mayor flujo de inversión extranjera directa del sector privado y también flujo de organismos de financiamiento?

Así es. Primero, el financiamiento externo va empujado por la inversión pública. El presidente Asfura, cuando él fue alcalde de Tegucigalpa en dos períodos, fue una persona que se destacó como un gran ejecutor de proyectos de inversión pública.

Y la inversión pública no se ejecuta sola, sino con el sector privado. Son empresas que vienen a hacer las obras financiadas por el Estado a través de los bancos multilaterales. Entonces, sí, yo vaticino de que él se va a rodear, como lo está haciendo, de personas clave en el ministerio de infraestructura y transporte, que es un colega de él (de cuando estaba en la alcaldía de Tegucigalpa), con un récord bastante bueno en niveles de ejecución de proyectos.

Entonces, sí, yo soy optimista de que se va a poder reactivar la economía relativamente rápido, porque quizás ese fue el talón del gobierno pasado. Se contrataron muchos préstamos, se contrató muchos proyectos que no se pudo ejecutar. Entonces, es cierto, el gobierno anterior contrató mucha deuda, dentro de los parámetros establecidos con el acuerdo con el Fondo Monetario, pero no lo pudo implementar.

El presidente hoy cuenta con una cartera de más de $4 mil millones en proyectos listos para ejecutar, proyectos que son buenos, son carreteras, son hospitales, es la represa de El Tablón.

¿Y cuáles cree usted que serían, además de esos puntos que ha mencionado, los sectores a los cuales tendría que darle prioridad el gobierno de Asfura?.

Definitivamente, él en su plan de gobierno menciona un par de sectores. Por ejemplo, hablan del sector de la construcción, no solamente en proyectos públicos, sino también en vivienda, o sea, infraestructura en general.

Así que, yo creo que él puede replicar ese milagro en la infraestructura pública, que logró en Tegucigalpa, y realmente lograr que la red hospitalaria se construya. Con este gobierno, Honduras ha regresado al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). También él habló de recuperar el agro y esto se logra a través de créditos blandos al sector agrícola, como una manera de devolverle dignidad al pueblo hondureño, particularmente en zonas productivas.

Honduras dejó de producir, él lo mencionó. ¿Cómo lo va a hacer? Todavía no sabemos, pero esperamos buenas noticias pronto, cuando se nombren las autoridades de Banhprovi y la Comisión de Bancos y Seguros, directores de Honduras ante el BCIE, que son figuras claves para financiar los proyectos y programas que se tengan para estos cuatro años. También se habló del tema de seguridad; esa visita a Israel me pareció oportuna, porque Israel es un líder en el tema de seguridad ciudadana.

Es el segundo país más violento de Centroamérica en términos del número de muertes, así que creo que es una alianza estratégica que nos puede ayudar muchísimo. Y él también mencionó que quiere trabajar con los alcaldes de manera descentralizada en todos estos temas, así que son áreas que seguramente nos van a venir bien a todos.

Y esa simpatía manifestada por el presidente de Estados Unidos ¿cómo podría traducirla Asfura en un beneficio para Honduras y en qué campos?

De hecho creo que ya está habiendo algunos de los beneficios de ese acercamiento, de esa vuelta a la relación histórica de Honduras con Estados Unidos, desde el hecho de que un juzgado determinó que la anulación del TPS de Honduras, entonces lo anuló. Hasta donde yo entiendo no ha habido aún una contrademanda del gobierno ante esa decisión de la Corte, lo que ha permitido que muchos hondureños que están trabajando en Estados Unidos hayan logrado otra vez tener un permiso de trabajo y poder volver a trabajar y enviar las famosas remesas a Honduras.

También Estados Unidos puso una lista de países donde no se va a ofrecer visas, de Centroamérica tenemos extrañamente a Guatemala, Belice y Nicaragua. Entonces uno se sorprende con lo que está pasando acá, Honduras no está en la lista. Entonces eso es buena noticia. Ahora, hay que ver de qué manera se busca eliminar los aranceles. El mismo habló del arancel del 10% genérico que tienen nuestras exportaciones, pero también hay ciertos productos que tienen un arancel del 25% como son los arneses. Entonces esa visita del presidente con Trump es esencial para que le diga de primera mano qué cosas le gustaría al presidente Trump negociar con Honduras para eliminar ese castigo que tenemos hoy por hoy. Ya se ha mencionado con anterioridad y es abrir más el sector del arroz y de la carne de pollo. La Secretaría de Agricultura tiene algunas restricciones un poco extrañas. El más delicado son los impuestos sobre la venta a las importaciones de Estados Unidos, que es delicado por el tema fiscal, pero creo que con el control del Congreso es algo que se puede lograr si hay una voluntad política de hacerlo.

Y finalmente creo que es importante tocar base, yo estaba recordando que fue la administración del presidente Trump que le hizo el primer préstamo en la era del Covid a Centroamérica, al BCIE, a través de una agencia que visitó Asfura en Estados Unidos, en Washington, que se llama DFC, que es Development Finance Corporation, o Corporación Financiera para el Desarrollo de Estados Unidos. Que le dio un crédito a Centroamérica por $100 millones de dólares para apoyar la mediana y pequeña empresa.

¿Cuáles son los impuestos o tasas que deberían eliminar este gobierno porque entorpecen la actividad privada y no permiten el desarrollo económico?