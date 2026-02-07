Nota sospechosa tras desaparición de madre de presentadora de TV: el caso que moviliza al FBI en Arizona

Estados Unidos

El nuevo mensaje sobre Nancy Guthrie, la madre de la periodista Savannah Guthrie, copresentadora del programa matutino 'TODAY' de la cadena NBC, desaparecida hace seis días, fue enviado este viernes a una televisora de Arizona.

La estación de televisión KOLD de Tucson habría recibido un correo electrónico sobre el caso de la mujer de 84 años, según fuentes citadas por NBC News.

El FBI está trabajando para confirmar si la nota proviene del mismo remitente que una primera nota de rescate que hacía referencia a Guthrie.

El viernes fue el sexto día en que no se sabía sobre el paradero de Guthrie, vista por última vez la noche del sábado 31 de enero en su hogar al norte de Tucson.

El FBI ofreció este jueves una recompensa de hasta 50.000 dólares por información que conduzca a encontrar a la mujer o a lograr el arresto y la condena de cualquier persona involucrada en su desaparición.

Las autoridades han advertido que Guthrie es considerada como "una adulta vulnerable" con dificultades para caminar, que usa marcapasos y necesita medicación diaria para una afección cardíaca.