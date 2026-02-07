Zelenski dice que Trump quiere poner fin a la guerra en junio

Washington, Estados Unidos

El jefe de Estado de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha propuesto poner fin a la guerra el próximo mes de junio.

"Han dicho que quieren hacerlo todo en junio. Y harán todo para asegurar que la guerra termine", dijo Zelenski en unas declaraciones recogidas este sábado por la agencia ucraniana 'Ukrinform'.

"Los estadounidenses están proponiendo que las partes pongan fin a la guerra este verano. Y probablemente metan presión a las partes de acuerdo con su agenda. ¿Por qué este verano? Entendemos que sus asuntos internos en Estados Unidos tienen un impacto y serán incluso más relevantes para ellos", explicó el presidente ucraniano.