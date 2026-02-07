Masa de aire frío se intensificará este sábado y domingo; otros dos frentes fríos ingresarían al país

Tegucigalpa

La décimo segunda masa de aire frío que actualmente afecta el territorio nacional se intensificará este sábado y domingo, generando lluvias, descenso de temperaturas y vientos acelerados en gran parte del país, informaron las autoridades meteorológicas de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

Asimismo, la Copeco pronostica el ingreso de dos nuevas masas de aire frío: una a finales de febrero y otra a mediados de marzo. Con estos sistemas, la temporada alcanzaría un total de 14 frentes fríos, dentro del promedio climatológico esperado para Honduras.

De acuerdo con el pronóstico para este fin de semana, el fenómeno dejará lluvias y lloviznas intermitentes de moderadas a intensas en el litoral Caribe, mientras que en las regiones occidente, centro y oriente se registrarán precipitaciones débiles a moderadas. Además, se esperan temperaturas frescas a muy bajas durante el fin de semana, acompañadas de ráfagas de viento.

Las condiciones comenzarían a mejorar a partir del lunes, cuando se prevé un incremento gradual de las temperaturas.

Ante los cambios bruscos de temperatura, las autoridades de la Copeco recomiendan a la población tomar precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales.