Presidenta de la CSJ se pronuncia tras el crimen del abogado René Altamirano

Tegucigalpa, Honduras

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras(CSJ), Rebeca Lizette Ráquel Obando, se pronunció este viernes tras el asesinato del reconocido abogado penalista René Altamirano Interiano, ocurrido recientemente en la ciudad de San Pedro Sula, zona norte de Honduras. A través de su cuenta de X, Obando expresó sus más sentidas condolencias y profundo pesar a la familia, amigos y colegas de Altamirano, destacando la consternación que ha generado su muerte.

“Expreso mis más sentidas condolencias y mi profundo pesar a la familia, amigos, colegas y compañeros de labores de quien en vida fuera el profesional del Derecho René Altamirano Interiano, cuyo lamentable fallecimiento, a raíz de un hecho violento ocurrido recientemente en San Pedro Sula, ha generado consternación y pesar en la sociedad hondureña y en la comunidad jurídica nacional”, escribió la presidenta de la CSJ. En su mensaje, Obando manifestó su solidaridad y acompañamiento hacia los seres queridos de la víctima, elevando oraciones para que encuentren fortaleza y consuelo en medio de este difícil momento. “Ante esta irreparable pérdida, manifiesto mi solidaridad y acompañamiento en este momento de profundo dolor, elevando mis oraciones para que sus seres queridos encuentren fortaleza, resignación y consuelo en Dios, nuestro Señor”, agregó. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse El pronunciamiento se suma a las múltiples reacciones de la comunidad de abogados y de la ciudadanía, que han condenado el ataque y demandan justicia por el asesinato del abogado, quien se encontraba vinculado a casos de alto perfil y a la defensa del exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri.

Crimen del abogado penalista René Altamirano