Presidenta de la CSJ se pronuncia tras el crimen del abogado René Altamirano

Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), expresó en su cuenta de X sus más sentidas condolencias y profundo pesar a la familia del abogado penalista René Altamirano.

Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), manifestó su solidaridad y acompañamiento hacia los seres queridos del abogado asesinado René Altamirano.
Tegucigalpa, Honduras

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras(CSJ), Rebeca Lizette Ráquel Obando, se pronunció este viernes tras el asesinato del reconocido abogado penalista René Altamirano Interiano, ocurrido recientemente en la ciudad de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

A través de su cuenta de X, Obando expresó sus más sentidas condolencias y profundo pesar a la familia, amigos y colegas de Altamirano, destacando la consternación que ha generado su muerte.

“Expreso mis más sentidas condolencias y mi profundo pesar a la familia, amigos, colegas y compañeros de labores de quien en vida fuera el profesional del Derecho René Altamirano Interiano, cuyo lamentable fallecimiento, a raíz de un hecho violento ocurrido recientemente en San Pedro Sula, ha generado consternación y pesar en la sociedad hondureña y en la comunidad jurídica nacional”, escribió la presidenta de la CSJ.

En su mensaje, Obando manifestó su solidaridad y acompañamiento hacia los seres queridos de la víctima, elevando oraciones para que encuentren fortaleza y consuelo en medio de este difícil momento.

“Ante esta irreparable pérdida, manifiesto mi solidaridad y acompañamiento en este momento de profundo dolor, elevando mis oraciones para que sus seres queridos encuentren fortaleza, resignación y consuelo en Dios, nuestro Señor”, agregó.

El pronunciamiento se suma a las múltiples reacciones de la comunidad de abogados y de la ciudadanía, que han condenado el ataque y demandan justicia por el asesinato del abogado, quien se encontraba vinculado a casos de alto perfil y a la defensa del exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri.

Crimen del abogado penalista René Altamirano

René Altamirano fue interceptado por sujetos que se conducían en motocicleta en el barrio Medina de San Pedro Sula, quienes le propinaron varios impactos de bala, arrebatándole la vida de manera inmediata, según versiones preliminares de familiares y testigos.

Su muerte ha generado una ola de consternación en el gremio legal, donde colegas y compañeros destacan su trayectoria como defensor de causas complejas y su labor en la política local, recordando que también fue candidato a diputado por el partido Libre en 2013 y regidor en la municipalidad de San Pedro Sula.

Las autoridades policiales mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos y capturar a los responsables, mientras la comunidad jurídica y los familiares de Altamirano esperan que se haga justicia por este crimen que ha conmocionado al país.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

