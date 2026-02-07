  1. Inicio
Tabla de posiciones Liga Española: Barcelona golea y se aleja del Real Madrid

Barcelona aprovechó su condición de local para quedarse con los tres puntos ante Mallorca y se distancia del Real Madrid.

  • Actualizado: 07 de febrero de 2026 a las 11:25 -
  • Juan Carlos Miranda
Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Española tras el triunfo del Barcelona sobre el Mallorca, quedando el Real Madrid más atrás.
Barcelona, España.

El Barcelona dio un golpe sobre la mesa este sábado con una contundente victoria por 3-0 contra el Mallorca, que por momentos dio problemas al equipo culé, pero terminó sucumbiendo ante la calidad de los hombres de Hansi Flick que se escapan en la cima de la tabla de posiciones de la Liga Española 2025-2026.

El Spotify Camp Nou vivió una tarde de júbilo con un triunfo categórico del Barça gracias a los goles del polaco Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal. Dominio total del equipo azulgrana para demostrar que manda en LaLiga.

Barcelona afianzó su condición de líder de LaLiga Española, en un partido en el que los azulgranas fueron de menos a más, siendo muy superiores en la segunda parte y con un Lamine Yamal brillante.

El triunfo coloca al Barcelona con 58 puntos en el liderato de la tabla de posiciones de la Primera División de España y le saca cuatro de ventaja a su más cercano perseguidor, el Real Madrid.

Los merengues tendrán una dura visita este domingo para intentar recortar la distancia con el Barça. Real Madrid se mete a Mestalla para enfrentar al Valencia con varias bajas destacadas como las de Vinicius -sanción- y Rodrigo y Jude Bellingham -por lesión-.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA ESPAÑOLA:

