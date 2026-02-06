Mel Zelaya condena el asesinato del abogado René Altamirano y denuncia violencia política

Tegucigalpa, Honduras

Zelaya, a través de su cuenta de X, expresó: “El abogado y compañero de lucha René Altamirano ha sido vilmente asesinado en la ciudad de San Pedro Sula. Este crimen no es un hecho aislado, es parte del retorno deliberado de la violencia política, del sicariato y del terror que históricamente han sido utilizados para callar, intimidar y eliminar impúnemente a quienes luchan por la justicia social, la democracia y la soberanía del pueblo hondureño”.

El expresidente y actual coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), José Manuel Zelaya Rosales, se pronunció este viernes tras el asesinato del abogado penalista René Altamirano Interiano , ocurrido en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

En su pronunciamiento, el exmandatario condenó “enérgicamente esta cruel ejecución de un profesional pacífico” y alertó sobre el resurgimiento del crimen organizado en el país.

“No aceptamos el silencio, la negligencia ni la complicidad del Estado. Se debe investigar e imponer riguroso castigo a los autores materiales e intelectuales: responsabilizamos a la policía y al Ministerio Público en el cumplimiento de sus deberes”, añadió Zelaya, exigiendo justicia inmediata y efectiva.

El expresidente también manifestó su solidaridad con la familia, amigos y compañeros de Altamirano, destacando su trayectoria como abogado y defensor de causas de justicia social y política.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

René Altamirano fue interceptado por sujetos que se conducían en motocicleta en el barrio Medina de San Pedro Sula, quienes le propinaron varios impactos de bala que le quitaron la vida de manera inmediata, según versiones preliminares de familiares y testigos.

El asesinato del abogado, quien estuvo vinculado a casos de alto perfil y a la defensa del exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri, ha generado consternación en la comunidad jurídica y política del país.

Con su pronunciamiento, Zelaya subraya la necesidad de que las autoridades judiciales y policiales actúen con celeridad y transparencia para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

El expresidente finalizó su mensaje exigiendo justicia y reiterando su solidaridad: “Exigimos justicia. Solidaridad con la familia de Altamirano, amigos y compañeros”.