Organizaciones magisteriales presionan al Gobierno de Asfura por pagos y nombramientos

Tegucigalpa, Honduras

En un pronunciamiento, la FOMH exigió el pago inmediato del mes de enero de todos los docentes a nivel nacional, subrayando que cualquier retraso constituye una violación a los derechos laborales establecidos en el Estatuto del Docente Hondureño.

Las principales organizaciones magisteriales del país, agrupadas en la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), exigieron este miércoles al Gobierno de Asfura el pago completo de salarios, nombramientos de docentes y ajustes salariales.

Además, demandaron que se aceleren los nombramientos de personal docente, garantizando la transparencia y el respeto a los procesos legales, en cumplimiento del Estatuto del Docente y su reglamento.

La federación enfatizó también la necesidad de ajustes salariales conforme al presupuesto acordado para 2026, señalando que la dignificación de los docentes es vital para mantener la calidad educativa del país.

“Exigimos que se respete la integridad de los docentes y que cese el hostigamiento por parte de cuadros intermedios y activistas políticos”, señaló el pronunciamiento, haciendo un llamado a garantizar condiciones de trabajo seguras y justas para los maestros.

Otro de los puntos destacados fue la exigencia de pago de la deuda histórica con el magisterio, adquirida desde el año 2012, así como el fortalecimiento del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) para garantizar la seguridad social y los derechos previsionales de todos los docentes.

La FOMH también hizo un llamado a la unidad de las organizaciones magisteriales y a la integración de las juntas de selección a nivel nacional, con el fin de asegurar procesos participativos, legítimos y representativos.

Finalmente, el pronunciamiento instó a abrir un espacio de diálogo directo y respetuoso con el Gobierno de Asfura, con agenda clara y compromisos verificables, en beneficio de la educación hondureña.

Con esta postura, las organizaciones magisteriales dejan claro que continuarán vigilantes y movilizadas hasta que se cumplan sus demandas, dejando entrever un posible aumento de la presión sobre el gobierno si no se atienden los puntos reclamados.