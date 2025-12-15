Maestros hondureños podrán trabajar hasta 72 horas clase semanales

Tegucigalpa, Honduras​​​​

Los maestros que actualmente imparten hasta 36 horas de clase a la semana podrán optar por trabajar en otro centro educativo por 36 horas adicionales, alcanzando un total de 72 horas semanales, consideradas como jornada plena. La medida obedece a una instrucción del recién nombrado ministro de Educación, Jaime Rodríguez, quien giró lineamientos a los directores departamentales de Educación para aplicar esta modalidad al personal docente del sistema educativo público.

Mediante el Oficio Circular No. 0224-DSE-2025, Rodríguez indicó que la decisión se toma en cumplimiento del Estatuto del Docente Hondureño y su reglamento, los cuales establecen en el artículo 181 que la jornada laboral del personal docente se desarrollará de lunes a sábado y podrá ser: jornada de tiempo parcial, jornada de tiempo completo, jornada de dedicación exclusiva o jornada plena. “Se les instruye realizar los procedimientos correspondientes establecidos en los artículos de la presente ley para la aplicación de la jornada plena”, señala el documento oficial. De acuerdo con el artículo 186 del reglamento del Estatuto, la jornada plena corresponde a dos tiempos completos, servidos en jornadas diferentes, en dos centros educativos oficiales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Por su parte, la jornada de tiempo completo comprende 36 horas clase a la semana, equivalentes a 156 horas clase al mes, en un mismo centro educativo. Esto significa que la jornada plena equivale a 72 horas clase semanales; sin embargo, debe desarrollarse en dos jornadas distintas y en dos centros educativos diferentes. Es decir, un maestro podrá laborar 36 horas clase por la mañana en un centro educativo público y 36 horas por la tarde en otro. El reglamento también establece que el docente que labore a tiempo completo y aspire a una jornada plena solo podrá acceder a ella mediante concurso docente.

Entró en vigencia la Ley Fundamental de Educación.

Para el magisterio, la noticia representa una mejora en la situación económica de varios profesores, ya que muchos consideran que el salario actual no les resulta suficiente, por lo que buscan ampliar su carga horaria. Los maestros recordaron que la jornada plena no se aplicaba al gremio desde 2014, año en que entró en vigencia la Ley Fundamental de Educación. Para Joel Navarrete, expresidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), la jornada plena beneficia a los docentes que buscan mejorar sus ingresos mediante más horas clase. No obstante, cuestionó que la medida se aplique hasta ahora, cuando el año lectivo ya concluyó y la actual administración está por finalizar. “No sirve de nada ahora”, expresó. “No pudieron hacerlo durante los cuatro años que tuvieron, sino que lo hacen cuando la administración está por terminar. Esperamos que con las nuevas autoridades se mantenga”, agregó.

Onán Cálix, dirigente magisterial del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma), coincidió con Navarrete en que la decisión se adopta en un momento tardío del actual Gobierno. Sin embargo, destacó que la medida reconoce el respeto al Estatuto del Docente, por encima de la Ley Fundamental de Educación. Aunque la noticia es considerada positiva por el magisterio, ya que reivindica derechos establecidos en el Estatuto, también genera preocupación por posibles efectos negativos. Gerardo Solano, del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh), señaló que una de las desventajas es que la jornada plena podría restar oportunidades a otros docentes que aspiran a concursar por una jornada completa de 36 horas clase.