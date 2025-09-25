Ley del Inprema sin aprobar: más de 500 maestros murieron esperando las reformas

Tegucigalpa, Honduras

De acuerdo a los educadores, los cambios que contiene el dictamen vendrían a mejorar la calidad de vida de los compañeros que están activos y jubilados, debido a los beneficios que trae la normativa.

Los maestros continúan a la espera que los diputados del Congreso Nacional aprueben las reformas a la ley del Instituto Nacional de Previsión Magisterial (Inprema).

Gerardo Solano, integrante de la Asamblea de Participantes y Aportantes (APA) del Inprema y representante del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh) manifestó que actualmente las condiciones de muchos maestros no son buenas.

Solano desarrolló un estudio para su colegio magisterial, con datos de la Unidad de Prestaciones Sociales del Inprema, en el que señala que total de 515 docentes han fallecido en lo que va del año.

El 60% de los profesores que fallecieron estaban activos, es decir, que aún laboraban en el sistema educativo, con edades entre los 47 y 48 años.

Según los datos, los más de 300 docentes activos murieron por causales como el estrés laboral, problemas respiratorios, pulmonares y cardíacos.

El resto de fallecidos eran maestros ya jubilados de 66 años en adelante y entre las causas de muerte más comunes están las enfermedades degenerativas.

El objetivo del análisis es conocer cómo está el ambiente laboral, el desgaste que tiene el maestro dentro del campo de la docencia y las repercusiones que tiene en ellos la no aprobación de la reforma a la ley del Inprema, señaló Solano.

La situación evidencia el desgaste físico y emocional que enfrentan los docentes y la necesidad de que se aprueben las reformas, indicó el docente.

"Muchos de ellos estuvieron esperanzados a que una reforma les viniera a ayudar para poder tener más paz y tranquilidad al retirarse", dijo.

En el caso de los jubilados, esperaban que con las reformas se les dieran el bono de 400,000 lempiras, lo que hubiera mejorad su calidad de vida mediante atención médica y compra de medicamentos, apuntó.

Varios profesores comentaron que la calidad de vida del sector magisterial ha ido bajando, debido al estrés laboral y la falta de apoyo por parte del instituto de previsión, lo que ha producido que muchos docentes con la poca jubilación que reciben no puedan costearse tratamientos.