CNE evalúa 19 nuevas solicitudes de observación electoral para las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.

"En la agenda tenemos 19 nuevas solicitudes de observación que van a ser precisamente turnadas para que podamos emitir una nuestro voto respectivo. Hay nacionales e internacionales, así que hay bastante afluencia, digamos que hay bastante interés en la observación, lo cual es muy importante", comunicó la consejera Cossette López.

Hasta ayer jueves, el órgano electoral ha aprobado 29 solicitudes previas que fueron sometidas a votación por el pleno, entre las que destacan organizaciones de sociedad civil y entes internacionales que previamente a la aprobación del reglamento ya habían sido acreditadas.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) conoció 19 nuevas solicitudes de organismos nacionales e internacional interesadas en participar en proceso de observación en los comicios generales.

Confirmó que en las solicitudes se encuentra la de la Embajada de Estados Unidos. "Ha sido un observador histórico en los procesos electorales, a través de su representación diplomática en el país. La Organización de Estados Americanos (OEA) y Centro Carter estaban acreditados desde antes, aunque aún no ha informado exactamente si va a venir o no".

La funcionaria electoral detalló que de momento la solicitud presentada por Rusia para participar como veedor electoral por primera ocasión en Honduras, no se encuentra dentro de las peticiones conocidas por el pleno, sin embargo, de manera eventual se deberá someterla a votación.

El exvicecanciller Antonio García cuestionó este miércoles 24 de septiembre la intención de Rusia de acreditarse como observador en las elecciones generales del 30 de noviembre, al advertir que su eventual participación podría generar una crisis política en el país.

“Rusia quiere ser observador electoral en Honduras. ¿Problema? Podría respaldar a Libre sin importar el resultado, como hizo Libre con Correa en Ecuador, a pesar de una diferencia de un millón de votos a favor del presidente Noboa. Si Rusia dice ‘ganó Libre’ y la Unión Europea dice lo contrario, se enciende la crisis, la única salida ¡votación masiva e incuestionable! Gane quien gane”, escribió García en su cuenta de X.