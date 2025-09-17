Rusia solicita ser observador en elecciones generales de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS

En una carta enviada por el diplomático a la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral ( CNE ), Ana Paola Hall, se comunicó la solicitud hecha por la Embajada de Rusia.

Rusia manifestó su intención de participar como observador en las elecciones generales de Honduras previstas para el próximo 30 de noviembre, según informó el canciller hondureño, Javier Bu.

La petición rusa indica que, “con el objetivo de fortalecer la cooperación entre los órganos electorales centrales de ambos países, la Comisión Electoral Central de la Federación de Rusia solicita considerar la posibilidad de participar como observador en el desarrollo de las elecciones generales en la República de Honduras, programadas para el 30 de noviembre del presente año”.

Hasta el momento, el CNE no se ha pronunciado respecto a la nota remitida por el canciller hondureño.

En estos comicios, más de seis millones de ciudadanos hondureños están habilitados para votar y elegir al próximo presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldes municipales, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.