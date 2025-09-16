  1. Inicio
Cossette López solicita informe tras grave incidente en bodega tecnológica del CNE

Según lo denunciado, un grupo encabezado por el ingeniero Gerardo Domínguez habría intentado alterar el cronograma de trabajo previamente establecido.

Cossette López, representante del Partido Nacional en el Consejo Nacional Electoral (CNE),

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Cossette López, consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE) pidió un informe detallado acerca de los incidentes registrados el lunes en la bodega tecnológica del ente electoral, ubicada en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).

De acuerdo con un memorándum firmado por López Osorio, se solicitó al equipo del Proyecto de Implementación del Plan de Seguridad remitir un reporte documentado de lo ocurrido.

CNE aprueba a 29 organizaciones como veedoras oficiales de las elecciones generales

La solicitud de López surge luego de que se denunciara la presencia de un grupo encabezado por el ingeniero Gerardo Domínguez, que habría intentado alterar el cronograma de trabajo previamente establecido por los codirectores de Sistemas y Estrategias Tecnológicas.

El documento señala que los hechos incluyeron acercamientos violentos y censurables en el entorno de trabajo.

Por lo que se exige un informe que contenga: registro en video de los incidentes, confirmación de la identidad de las personas que ingresaron a la bodega, y detalles de las acciones realizadas y la identificación de los responsables.

Además, el memorándum indica que se deben enviar las pruebas correspondientes al número institucional 4074446.

El CNE subrayó la gravedad de los acontecimientos y la urgencia de contar con un informe veraz y oportuno que permita esclarecer la situación ocurrida en el área tecnológica.

Solicitud de la consejera del CNE, Cossette López, sobre el supuesto incidente ocurrido en la bodega tecnológica del Infop.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
