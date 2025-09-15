  1. Inicio
CNE aprueba a 29 organizaciones como veedoras oficiales de las elecciones generales

El CNE acreditó a 29 organizaciones nacionales e internacionales como veedoras de las elecciones generales del 30 de noviembre.

CNE acreditó a 29 observadores para elecciones en Honduras.

 Foto de archivo
Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la acreditación de 29 organizaciones nacionales e internacionales como observadoras oficiales de las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras.

La decisión fue comunicada mediante el Comunicado No. 031-2025, en el que el organismo reafirmó su compromiso con la transparencia, la legalidad y la confianza ciudadana.

De acuerdo con el CNE, los veedores acreditados acompañarán las diferentes etapas del proceso, desde la campaña y la jornada de votación, hasta el escrutinio y la validación de resultados.

Listado oficial de las organizaciones acreditadas.

 (Foto: CNE)

El reglamento aprobado el pasado 12 de septiembre establece los derechos, deberes y limitaciones de estas misiones, con el objetivo de garantizar una participación imparcial y estandarizada.

El documento señala que los observadores deberán actuar con independencia, respetando la soberanía nacional y las normas electorales vigentes, con el fin de evitar interferencias o sesgos.

CNE sigue sin definir el reglamento para ejercer el voto en el exterior

Con esta medida, el ente electoral busca blindar los comicios frente a cuestionamientos, luego de que procesos anteriores fueran señalados por falta de legitimidad.

Analistas destacaron que la acreditación refuerza la apertura del proceso, pese a intentos del consejero Marlon Ochoa de condicionar la aprobación de ciertos grupos, como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y representantes de la empresa privada, a un consenso unánime entre consejeros.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
