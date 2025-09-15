CNE aprueba a 29 organizaciones como veedoras oficiales de las elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la acreditación de 29 organizaciones nacionales e internacionales como observadoras oficiales de las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras.

La decisión fue comunicada mediante el Comunicado No. 031-2025, en el que el organismo reafirmó su compromiso con la transparencia, la legalidad y la confianza ciudadana.

De acuerdo con el CNE, los veedores acreditados acompañarán las diferentes etapas del proceso, desde la campaña y la jornada de votación, hasta el escrutinio y la validación de resultados.