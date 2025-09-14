CNE sigue sin definir el reglamento para ejercer el voto en el exterior

TEGUCIGALPA

A pocas semanas de las elecciones generales, el voto de los hondureños en el exterior sigue en incertidumbre debido a que aún no existe un reglamento que permita habilitar las urnas en países como Estados Unidos y España.

La desconfianza aumentó tras denuncias de la comunidad migrante en EE UU sobre la retención masiva de documentos.

De acuerdo con datos oficiales, más de 250,000 Documentos Nacionales de Identificación (DNI) no han sido entregados, pese a que ya hay más de 400,000 enrolados en el extranjero.

El presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, expresó su preocupación por la falta de claridad del Consejo Nacional Electoral (CNE) y llamó a su presidenta, Ana Paola Hall, a definir el futuro del voto en el exterior.

“Estamos hablando de más de 400,000 enrolados y es preocupante que no tengamos respuesta. Hoy tenemos la oportunidad única como hondureños en el extranjero de votar masivamente y definir un futuro presidente”, dijo.