  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

Vaguada y onda tropical dejarán fuertes lluvias en estas zonas de Honduras

Copeco pronostica intensas precipitaciones y cielos nublados en la mayor parte de Honduras debido al paso de ambos fenómenos este domingo 14 de septiembre.

Vaguada y onda tropical dejarán fuertes lluvias en estas zonas de Honduras
1 de 10

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) dio a conocer cuáles serán las condiciones climáticas para este domingo 14 de septiembre de 2025 en Honduras.

Vaguada y onda tropical dejarán fuertes lluvias en estas zonas de Honduras
2 de 10

Copeco informó que durante esta jornada se registrará el desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio nacional y la influencia de una vaguada en niveles bajos de la troposfera.

Vaguada y onda tropical dejarán fuertes lluvias en estas zonas de Honduras
3 de 10

Ambos fenómenos meteorológicos generarán condiciones lluviosas en diversas regiones de Honduras.
Vaguada y onda tropical dejarán fuertes lluvias en estas zonas de Honduras
4 de 10

Durante la mañana, se prevén precipitaciones débiles a moderadas de forma aislada en sectores del oriente, norte, centro, sur y suroccidente.
Vaguada y onda tropical dejarán fuertes lluvias en estas zonas de Honduras
5 de 10

. Sin embargo, para horas de la tarde las lluvias se intensificarán debido al ingreso de humedad proveniente tanto del océano Pacífico como del mar Caribe.
Vaguada y onda tropical dejarán fuertes lluvias en estas zonas de Honduras
6 de 10

De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias y chubascos moderados a fuertes y dispersos en el occidente, suroccidente, centro y en algunas zonas del oriente y norte del territorio.
Vaguada y onda tropical dejarán fuertes lluvias en estas zonas de Honduras
7 de 10

Además, gran parte del territorio hondureño permanecerá con cielos mayormente nublados.
Vaguada y onda tropical dejarán fuertes lluvias en estas zonas de Honduras
8 de 10

Las temperaturas máximas presentarán un ligero descenso en algunas zonas del país.

Vaguada y onda tropical dejarán fuertes lluvias en estas zonas de Honduras
9 de 10

La región norte experimentará 34 grados Celsius, 28 grados en el occidente, 32 grados en el sur y centro, 26 grados en el suroccidente y 33 grados en el oriente
Vaguada y onda tropical dejarán fuertes lluvias en estas zonas de Honduras
10 de 10

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente en áreas vulnerables a deslizamientos, inundaciones repentinas y crecidas de ríos y quebradas.
Cargar más fotos