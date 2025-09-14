Vaguada y onda tropical dejarán fuertes lluvias en estas zonas de Honduras

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) dio a conocer cuáles serán las condiciones climáticas para este domingo 14 de septiembre de 2025 en Honduras.
Copeco informó que durante esta jornada se registrará el desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio nacional y la influencia de una vaguada en niveles bajos de la troposfera.
Ambos fenómenos meteorológicos generarán condiciones lluviosas en diversas regiones de Honduras.
Durante la mañana, se prevén precipitaciones débiles a moderadas de forma aislada en sectores del oriente, norte, centro, sur y suroccidente.
. Sin embargo, para horas de la tarde las lluvias se intensificarán debido al ingreso de humedad proveniente tanto del océano Pacífico como del mar Caribe.
De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias y chubascos moderados a fuertes y dispersos en el occidente, suroccidente, centro y en algunas zonas del oriente y norte del territorio.
Además, gran parte del territorio hondureño permanecerá con cielos mayormente nublados.
Las temperaturas máximas presentarán un ligero descenso en algunas zonas del país.
La región norte experimentará 34 grados Celsius, 28 grados en el occidente, 32 grados en el sur y centro, 26 grados en el suroccidente y 33 grados en el oriente
Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente en áreas vulnerables a deslizamientos, inundaciones repentinas y crecidas de ríos y quebradas.