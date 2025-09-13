  1. Inicio
  2. · Honduras

Caso Pandora: sentencian a Fernando Suárez a siete años de cárcel

El caso Pandora surgió tras una investigación que reveló el desvío de recursos estatales desde instituciones como la SAG

Caso Pandora: sentencian a Fernando Suárez a siete años de cárcel

Suárez antes de ingresar a una audiencia, custodiado por agentes.
Tegucigalpa.

Luis Fernando Suárez, vinculado al caso de corrupción "Pandora", fue sentenciado ayer a siete años de prisión en el Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.

La resolución, emitida bajo un acuerdo de estricta conformidad, impone siete años y un mes de cárcel, además de una multa superior a 288 millones de lempiras y la inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la pena. La decisión fue oficializada durante una audiencia oral y pública.

Fernando Suárez, del caso Pandora, es entregado a Honduras

El caso Pandora surgió tras una investigación que reveló el desvío de recursos estatales desde instituciones como la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) hacia supuestas organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Fundación Todos Somos Honduras y la Fundación DiBattista, con el fin de financiar campañas electorales en 2013.

Con este fallo, Suárez evita un juicio oral completo, pero se suma a la lista de procesados que han recibido condena en este expediente, el cual ha implicado a exfuncionarios y dirigentes políticos de alto perfil.

MP ofrece 75 medios de prueba en el caso Pandora II

La lectura formal de la sentencia está prevista para el 8 de diciembre. Si en los siguientes 20 días hábiles no se presenta recurso alguno, la condena quedará en firme.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias