Caso Pandora: sentencian a Fernando Suárez a siete años de cárcel

Luis Fernando Suárez, vinculado al caso de corrupción "Pandora", fue sentenciado ayer a siete años de prisión en el Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
La resolución, emitida bajo un acuerdo de estricta conformidad, impone siete años y un mes de cárcel, además de una multa superior a 288 millones de lempiras y la inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la pena. La decisión fue oficializada durante una audiencia oral y pública.
El caso Pandora surgió tras una investigación que reveló el desvío de recursos estatales desde instituciones como la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) hacia supuestas organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Fundación Todos Somos Honduras y la Fundación DiBattista, con el fin de financiar campañas electorales en 2013.
Con este fallo, Suárez evita un juicio oral completo, pero se suma a la lista de procesados que han recibido condena en este expediente, el cual ha implicado a exfuncionarios y dirigentes políticos de alto perfil.
La lectura formal de la sentencia está prevista para el 8 de diciembre. Si en los siguientes 20 días hábiles no se presenta recurso alguno, la condena quedará en firme.