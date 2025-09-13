Caso Pandora: sentencian a Fernando Suárez a siete años de cárcel

Tegucigalpa.

Luis Fernando Suárez, vinculado al caso de corrupción "Pandora", fue sentenciado ayer a siete años de prisión en el Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.

La resolución, emitida bajo un acuerdo de estricta conformidad, impone siete años y un mes de cárcel, además de una multa superior a 288 millones de lempiras y la inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la pena. La decisión fue oficializada durante una audiencia oral y pública.