Listado de las personas heridas en accidente de bus en Intibucá

Las autoridades dieron a conocer este martes la identidad de las personas que resultaron heridas en el aparatoso accidente de un bus ocurrido en la carretera que conduce de La Esperanza hacia Jesús de Otoro, en el departamento de Intibucá, hecho que dejó dos personas fallecidas y al menos 21 lesionados.
El percance vial se registró minutos antes del mediodía del martes 16 de diciembre, cuando la unidad de transporte, que cubría la ruta La Esperanza–San Pedro Sula, sufrió, según los pasajeros, un despiste y cayó a una hondonada. De acuerdo con información preliminar, en el autobús viajaban más de 30 pasajeros.
Según reportes iniciales, entre las víctimas mortales se encuentra Karla Andino, menor de 10 años, y una mujer, cuyos nombres aún no han sido confirmados oficialmente, a la espera del informe definitivo por parte de las autoridades policiales, de tránsito y del personal de Medicina Forense.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran el bus de color amarillo y blanco volcado en una hondonada, mientras varios pasajeros pedían auxilio y trataban de salir del lugar tras el impacto.
Testigos del hecho relataron que la unidad iba llena de pasajeros y se dirigía hacia San Pedro Sula cuando ocurrió el accidente.
Tras la emergencia, unidades de socorro se desplazaron de inmediato a la zona para brindar atención a los afectados, muchos de los cuales fueron evacuados en camillas.
Los heridos fueron trasladados de emergencia al centro asistencial más cercano, mientras continúan las labores de verificación, atención médica y levantamiento de información en el lugar del accidente.
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, entre las personas heridas se encuentra Bertha Lilian Alvarado, de 70 años, así como Julia Mavel Aguilar, de 28 años. También resultaron lesionadas las menores Alis Yulieth Umanzor Aguilar, de 4 años, y Alis Anyeli Mavel Umanzor, de 6 años, quienes fueron trasladadas junto a otros pasajeros para recibir atención médica.
En la lista de heridos figuran además Tito Moisés Martínez, de 26 años; Mario Jareth Umanzor, de 11 años; y Estefany Sorto, de 8 años. A ellos se suma María Elia Guardado, de 59 años, y Blanca Josiver Reyes, quien se encuentra en estado de embarazo, según el informe preliminar.
Asimismo, fueron identificados como lesionados Andrea Yamileth Rodríguez Hernández, de 19 años; Manuel Edgardo, de 21 años; Erik Raúl López, de 23 años; y Kenia Carolina Andino, de 36 años, quienes permanecen bajo observación médica.
Entre los heridos también se reporta a los menores Alisson Adriana Martínez, de 11 años; Willy Rolando Vásquez Martínez, de 13 años; y Julieth Alessandra Melgar Andino, de 13 años. A la lista se suma María Celenia Martínez Vásquez, de 33 años.
Finalmente, las autoridades confirmaron que resultaron lesionados Dilan Emanuel García Martínez, un bebé de apenas cuatro meses de edad; Carlos Roberto Melgar, de 37 años; Rafael Lorenzo, de 39 años; y Cruz Alexander Mandes Lemuz, cuya condición continúa siendo evaluada por el personal médico.