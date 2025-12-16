Mujer muere en un accidente vial en el barrio Guamilito de SPS

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Una mujer murió y al menos 15 personas resultaron heridas en un terrible accidente de tránsito ocurrido la noche de este martes en el barrio Guamilito de San Pedro Sula. El fatal percance vial se suscitó a eso de las 6:30 pm en el semáforo de la 7 calle del populoso barrio sampedrano, entre un bus de la ruta Choloma-SPS y un vehículo pickup.

De acuerdo con información obtenida por Diario LA PRENSA, la mujer fallecida fue identificada con el nombre de Karla Daniela Rubio Martínez, de 35 años de edad. Se desconoce los nombres del resto de pasajeros heridos; algunos de ellos, con lesiones graves, fueron trasladados a centros asistenciales de la ciudad.

De acuerdo con relatos de algunos pasajeros, el conductor de la unidad de transporte público, quien se dio a la fuga, iba a exceso de velocidad y se pasó el semáforo en rojo. El bus fue impactado en uno de los costados por el otro vehículo que subía por la 7 calle. Varios postes del tendido eléctrico fueron derribados. Un hijo de la mujer fallecida llegó a la escena del accidente de tránsito para reconocer el cuerpo de su madre. En medio de las lágrimas por la dolorosa escena, dijo a LA PRENSA que su progenitora regresaba de realizar pendientes en el centro de SPS y se dirigía hacia su casa en la colonia San Carlos, de Choloma. Agregó que a su mamá la acompañaban tres de sus hijos y su esposo, quienes fueron movilizados de emergencia en ambulancias al hospital Mario Catarino Rivas.