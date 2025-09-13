  1. Inicio
Vaguada dejará lluvias en estas zonas de Honduras hoy

Una mañana lluviosa en Tegucigalpa.

 Fotografía: LA PRENSA
San Pedro Sula.

Este sábado 13 de septiembre, el territorio hondureño presentará condiciones de clima inestable producto de la influencia de una vaguada en superficie que cubre gran parte del país, informó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

El pronóstico indica lluvias y chubascos débiles de forma dispersa, aunque en el occidente y sur las precipitaciones podrían intensificarse y estar acompañadas de tormentas eléctricas, por lo que se recomendó a la población extremar precauciones en zonas propensas a deslizamientos e inundaciones.

Honduras sigue cargando el alto costo de la deuda pública

En cuanto al oleaje, se esperan alturas de 1 a 3 pies en el litoral Caribe y de 2 a 4 pies en el golfo de Fonseca, condiciones que podrían afectar la navegación menor y actividades de pesca.

Temperaturas

Distrito Central: máxima de 29 °C / mínima de 19 °C.

Región central: máxima de 30 °C / mínima de 20 °C.

Región insular: entre 30 °C y 27 °C.

Zona norte: máxima de 30 °C / mínima de 24 °C.

Región oriental: máxima de 32 °C / mínima de 20 °C.

Zona sur: hasta 33 °C / mínima de 24 °C.

Occidente: máxima de 28 °C / mínima de 14 °C.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
