Vaguada dejará lluvias en estas zonas de Honduras hoy

San Pedro Sula.

Este sábado 13 de septiembre, el territorio hondureño presentará condiciones de clima inestable producto de la influencia de una vaguada en superficie que cubre gran parte del país, informó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

El pronóstico indica lluvias y chubascos débiles de forma dispersa, aunque en el occidente y sur las precipitaciones podrían intensificarse y estar acompañadas de tormentas eléctricas, por lo que se recomendó a la población extremar precauciones en zonas propensas a deslizamientos e inundaciones.