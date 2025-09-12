Honduras sigue cargando el alto costo de la deuda pública

Honduras logró reducir en los últimos tres años y medio el promedio anual de endeudamiento público de $1,000 millones a $393 millones y la relación respecto al Producto Interno Bruto (PIB) de 55.8% (2021) a 42.90% (2025).
No obstante, sigue siendo una carga pesada para las finanzas del país. Según cifras de la Secretaría de Finanzas, la actual administración, ejercida por la presidenta Xiomara Castro, recibió el país en enero de 2022 con un saldo de $15,679 millones de deuda pública ($7,385 millones de deuda interna y $8,290 millones de deuda interna, saldo hasta finales de 2021).
En este momento la mantiene en $17,163 millones ($8,167 millones de deuda interna y $8,996 millones de deuda externa).Los gobiernos anteriores, como el de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, se caracterizaron por contratar más deuda con el sistema financiero nacional y con organismos internacionales de crédito.
Lobo Sosa recibió el país con una deuda pública de $3,677.1 millones (2011) y Hernández la entregó con $15,679. Los tres gobiernos del Partido Nacional incrementaron más de $12,930 millones en 12 años, un promedio anual de endeudamiento de más de $12,000 millones, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Finanzas.
Sin embargo, el Informe de Deuda Externa del Sector Público, publicado en julio por el Banco Central de Honduras (BCH), establece que “al culminar julio de 2025, la deuda externa del sector público alcanzó un saldo de $10,084 millones, menor en $121.6 millones reportados a diciembre de 2024 ($10,206)”.
Solo para pagar servicios de deuda externa pública, entre enero y julio, Honduras desembolsó $838.4 millones. De esa suma, el 71.1% ($596.2 millones) lo destinó el país para cancelar capital y el 28% ($242.2 millones) costos financieros, de acuerdo con el BCH.
De esa cantidad desembolsada, $684,3 millones (81.6%) les pagaron a organismos multilaterales, $101,2 millones (12.15) a acreedores de origen comercial y $52.9 millones (6.3%) a entes bilaterales.
Pese a la reducción, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) ha advertido que en diferentes momentos de 2025 que “el endeudamiento público en Honduras sigue siendo un desafío estructural que condiciona el presente y el futuro del país”.
Esa organización ha alertado que algunos bonos soberanos tienen un vencimiento en 2026 y 2027 lo cual obligará al país a pagar erogar un pago de servicio de deuda de L67,000 millones a alrededor de L90,000 millones.
Compromisos
Rafael Delgado, presidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), coincide con los planteamiento de Fosdeh al considerar que el país está pagando un costo demasiado alto en detrimento de las necesidades de la sociedad.
“El costo es alto. Su servicio anual compromete muchos recursos del presupuesto nacional. Es la partida presupuestaria más alta. El endeudamiento no es malo per sé, pero cuando no da los resultados esperados; hay crecientes necesidades de inversión pública y adicionalmente deben pagarse las deudas contraídas, sale a relucir su alto costo así como el sacrificio que significa”, dice.
$10,084
millones
de deuda externa pública, $9,086.8 millones los debe el gobierno central, $870.8 la autoridad monetaria, $110.6 millones empresas públicas no financieras y $16.3 millones las instituciones públicas financieras, según el BCH.
Honduras adquiere deuda pública mediante mecanismos internos y externos para financiar el presupuesto, cubrir déficits y sostener proyectos de inversión. Internamente, el Estado emite bonos y títulos valores en el mercado financiero, adquiridos por bancos, aseguradoras y fondos de pensiones.
Externamente, el país se financia con créditos de organismos multilaterales como el BID, Banco Mundial, FMI y BCIE, que ofrecen condiciones preferenciales y plazos largos.