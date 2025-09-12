Honduras sigue cargando el alto costo de la deuda pública

San Pedro Sula, Honduras

Honduras logró reducir en los últimos tres años y medio el promedio anual de endeudamiento público de $1,000 millones a $393 millones y la relación respecto al Producto Interno Bruto (PIB) de 55.8% (2021) a 42.90% (2025).

No obstante, sigue siendo una carga pesada para las finanzas del país. Según cifras de la Secretaría de Finanzas, la actual administración, ejercida por la presidenta Xiomara Castro, recibió el país en enero de 2022 con un saldo de $15,679 millones de deuda pública ($7,385 millones de deuda interna y $8,290 millones de deuda interna, saldo hasta finales de 2021).

En este momento la mantiene en $17,163 millones ($8,167 millones de deuda interna y $8,996 millones de deuda externa).Los gobiernos anteriores, como el de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, se caracterizaron por contratar más deuda con el sistema financiero nacional y con organismos internacionales de crédito.

Lobo Sosa recibió el país con una deuda pública de $3,677.1 millones (2011) y Hernández la entregó con $15,679. Los tres gobiernos del Partido Nacional incrementaron más de $12,930 millones en 12 años, un promedio anual de endeudamiento de más de $12,000 millones, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Finanzas.

Sin embargo, el Informe de Deuda Externa del Sector Público, publicado en julio por el Banco Central de Honduras (BCH), establece que “al culminar julio de 2025, la deuda externa del sector público alcanzó un saldo de $10,084 millones, menor en $121.6 millones reportados a diciembre de 2024 ($10,206)”.