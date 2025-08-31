Gobierno de Honduras cerrará 2025 con $18,503.8 millones de deuda pública

Tegucigalpa, Honduras

La deuda pública de la administración central de Honduras ha mantenido su línea ascendente en los años recientes. Para 2025, la Secretaría de Finanzas (Sefin) proyecta cerrar con 18,503.8 millones de dólares, tanto en deuda externa como interna.

Al primer semestre del presente año, el saldo ascendió a 17,163.5 millones de dólares. El Congreso Nacional tiene pendiente la aprobación de alrededor de 1,000 millones de dólares en nuevos préstamos externos porque no cuenta con el respaldo de los partidos de oposición.

En 2024, el saldo de la deuda pública fue de 17,374.1 millones de dólares, mayor que los $16,667.8 millones de 2023 y los $16,817.6 millones de 2022.

Al cierre de 2021, la Sefin reportó que el saldo de la deuda pública del gobierno central fue de 15,679.2 millones de dólares. De diciembre de 2021 a junio de 2025, el saldo de la deuda pública se incrementó en 1,484.3 millones de dólares al pasar de $15,679.2 a $18,503.8 millones.

La relación de la deuda pública versus el Producto Interno Bruto (PIB) ha bajado de 53.8% a 43.5% en el período 2022-2025, de acuerdo con Sefin.