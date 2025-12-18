Más de 33,000 docentes hondureños siguen sin recibir el aguinaldo

Tegucigalpa, Honduras

Gilberto Benítez, profesor de la zona norte del país, manifestó que la mayoría de los maestros no ha recibido el aguinaldo correspondiente , pese a que este derecho está establecido por ley y debe cancelarse en tiempo y forma.

El magisterio denunció que la Secretaría de Finanzas únicamente acreditó el pago del décimo tercer mes de salario a un grupo de docentes, mientras que más del 50% de los profesores del sistema público aún espera recibir este beneficio.

De acuerdo con el dirigente magisterial, a esta situación se suma el incumplimiento en el pago de las vacaciones correspondientes al mes de noviembre, tal como lo establece la Ley Fundamental de Educación.

“Ese pago debió haberse acreditado oportunamente, pero hasta el momento no se ha hecho”, señaló Benítez.

El docente expresó su preocupación debido a que se acerca la fecha de pago del salario correspondiente al mes de diciembre, por lo que los maestros esperan que se haga efectivo puntualmente para evitar mayores afectaciones económicas al gremio.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

A nivel nacional, más de 67,000 profesores laboran en el sistema educativo público, lo que implica que a más de 33,000 docentes se les adeuda el pago del décimo tercer mes.

A través de redes sociales, profesores de distintas zonas del país denunciaron que las autoridades aún no han realizado el pago correspondiente y cuestionaron por qué el beneficio fue otorgado únicamente a un grupo de docentes.

Molestos, algunos maestros señalaron que autoridades de la Secretaría de Educación los estarían presionando para sumarse a manifestaciones promovidas por el Partido Libertad y Refundación (Libre), pese a que no se les han cancelado los sueldos y beneficios pendientes.

“Es demasiado a lo que ha caído nuestra profesión, violentando nuestros derechos; ya es más mendicidad que exigir derechos ganados”, publicó una maestra en su cuenta de Facebook.

Los docentes también lamentaron que los representantes de los colegios magisteriales no se hayan pronunciado ante la falta de pago.