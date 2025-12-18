  1. Inicio
  2. · Honduras

¿Por qué Roatán prohibirá las motos acuáticas a partir de 2026?

La prohibición del uso de jetski en Roatán busca garantizar la seguridad de los turistas en West Bay y West End. Las autoridades han establecido multas de hasta 2,500 lempiras y decomiso

  • Actualizado: 18 de diciembre de 2025 a las 13:14 -
  • Carlos Molina
¿Por qué Roatán prohibirá las motos acuáticas a partir de 2026?

A partir de enero de 2026, las playas de West Bay y West End serán declaradas zonas libres de jetski, con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los bañistas.

 Foto: LA PRENSA
Roatan, Islas de la Bahia

En un esfuerzo por priorizar la seguridad de los bañistas y la protección de los turistas, la Municipalidad de Roatán, Islas de la Bahía, anunció que a partir de enero de 2026 quedará prohibido el uso de motos acuáticas (jetskis) en las concurridas zonas de West Bay y West End.

La disposición municipal busca ordenar los sitios turísticos y garantizar la protección del entorno marítimo, en respuesta a la necesidad de reducir los riesgos de accidentes en las áreas con mayor afluencia de nadadores y visitantes.

General Héctor Valerio Ardón asume como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto

De acuerdo con la ordenanza, sustentada en el artículo 150, numeral 7, del Plan de Arbitrios Municipal, la alcaldía trabajará de manera conjunta con la Dirección General de la Marina Mercante y la Fuerza Naval de Honduras para asegurar el cumplimiento de la normativa.

Estas instituciones brindarán acompañamiento permanente en labores de control, inspección y verificación, y sancionarán a quienes operen fuera de los marcos establecidos.

La medida fue adoptada tras el incremento de accidentes marítimos y el irrespeto de algunos conductores de jetskis hacia los bañistas en zonas de alta concurrencia, como West Bay y West End.

Para no afectar totalmente la actividad económica de los prestadores de servicios, la municipalidad informó que los operadores de motos acuáticas deberán trasladar sus operaciones exclusivamente a Watering Place Beach.

Esta zona ha sido habilitada y debidamente señalizada como el área oficial para el uso seguro de estas embarcaciones, lo que permitirá que la actividad continúe de forma regulada sin interferir con las áreas recreativas de mayor densidad poblacional.

La iniciativa que prohíbe las motos acuáticas en West Bay y West End ya es ley y está contemplada en el plan de arbitrios de 2026.

La iniciativa que prohíbe las motos acuáticas en West Bay y West End ya es ley y está contemplada en el plan de arbitrios de 2026.

 (Foto: Cortesía)

Tras el anuncio de la restricción en West Bay y West End, la Municipalidad de Roatán oficializó el esquema de sanciones que se aplicará a operadores y particulares que incumplan la normativa a partir de 2026.

Las autoridades advirtieron que el decomiso de los equipos estará a cargo de la Marina Mercante y que se aplicará un régimen estricto de penalizaciones.

¿Quién fue el mejor funcionario de Honduras en 2025? Vote aquí

La primera infracción será sancionada con una multa de 2,000 lempiras por cada jetski. En caso de reincidencia, la multa ascenderá a 2,500 lempiras por cada unidad, además del decomiso de la embarcación.

La municipalidad enfatizó que las multas se aplicarán por cada unidad detectada, por lo que las empresas que operen flotas en zonas prohibidas podrían enfrentar costos económicos significativos, además de perder su equipo de trabajo en caso de reincidir.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias