Colectivos de Libre agreden a pastores que se dirigían a jornada de oración al Infop

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El hecho fue denunciado por Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, quien expresó su pesar por la situación vivida mientras participaban en una actividad religiosa con el objetivo de pedir un proceso pacífico.

Un grupo de pastores evangélicos que se desplazó hasta las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) para realizar una jornada de oración previo al inicio del escrutinio especial denunció haber sido agredido por colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre).

“Es tan doloroso y sentimos tanta impotencia nosotros ahorita que nosotros íbamos a orar ahorita antes de que iniciara el escrutinio para que todo fuera en paz”, declaró el pastor en entrevista con HCH.

Irías relató que los ataques incluyeron insultos y lanzamiento de piedras por parte de militantes de Libre, calificando el hecho como lamentable.

“Fue vergonzoso como empezaron los militantes de Libre a atacarnos con piedras, con insultos, diciéndonos palabras que no vale la pena repetir, pero lo más doloroso es cómo agredieron a nuestro amigo y pastor Mario Banegas, rajándole la cabeza”, afirmó.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Según el dirigente evangélico, el pastor Mario Banegas resultó herido tras recibir una pedrada en la cabeza, mientras que otro pastor sufrió lesiones en la espalda debido a los objetos lanzados durante el altercado.

A pesar de la situación, Irías agradeció que no se registraran consecuencias mayores. “Gracias al señor todos salimos bien librados de ese lugar y gracias a aquellos que intercedieron en el lugar”, manifestó.

Asimismo, el pastor cuestionó la actuación de la Policía Nacional, señalando que los agentes presentes no intervinieron para evitar las agresiones.

“Es vergonzoso que nuestra Policía Nacional, en sus ojos, en su cara, viéndonos cómo nos tenían atrincherados y la policía no hizo nada, la Policía estaba ahí y no pudo hacer nada, ni siquiera nos defendió ni tan siquiera un ápice metieron las manos para defendernos”, condenó.