Messi quiere ser rey: está nominado para ganar el único premio que le falta

Lionel Messi no se conforma a sus 38 años y va por ganar el premio que le falta tener en sus vitrinas. El astro argentino está nominado para conquistar este prestigioso galardón por primera vez.
Messi conquistó hace unos días el título de campeón de la MLS con el Inter Miami, que hizo historia al ganar el campeonato de la Major League Soccer por primera vez.
Además, el delantero argentino se convirtió en el futbolista más ganador de la historia del fútbol con 48 títulos en su carrera deportiva.
Tras conquistar la Copa del Mundo con la Selección Argentina en Qatar, el astro rosarino no se conformó y continuó sumando éxitos a nivel clubes.
La llegada de Messi al Inter Miami no solo revolucionó la MLS, sino que también lo tuvo como gran protagonista en la obtención de un nuevo título que volvió a confirmar su vigencia absoluta.
A lo largo de su carrera, Messi ha coleccionado prácticamente todos los trofeos posibles en el fútbol mundial. En el plano colectivo, ganó todo lo que jugó, mientras que en el individual ostenta cifras que parecen inalcanzables.
Messi en el FC Barcelona se fue con 35 títulos que conquistó como jugador azulgrana.
Messi tiene ocho Balones de Oro, seis Botas de Oro y tres premios The Best de la FIFA, entre tantos otros reconocimientos.
Sin embargo, aún hay distinciones que se le resistieron durante años a Leo Messi y que hoy vuelven a aparecer en su horizonte.
Uno de esos premios es el Rey de América, galardón que entrega desde 1986 el prestigioso diario uruguayo EL PAÍS.
Históricamente reservado para figuras del continente, este reconocimiento parecía fuera del alcance de Messi durante gran parte de su carrera, principalmente por una condición clave que no cumplía hasta hace poco tiempo.
Para ser nominado al premio, los futbolistas deben haber nacido en Sudamérica y desempeñarse en clubes del continente americano. Si bien Messi siempre cumplió con el primer requisito, el segundo recién se hizo realidad en 2023, cuando decidió desembarcar en Inter Miami tras su salida del Paris Saint-Germain. Desde entonces, su impacto fue inmediato y determinante.
Luego de una temporada espectacular con las Garzas, en la que fue líder futbolístico y emocional del equipo, Messi aparece por primera vez como nominado al Rey de América.
El rendimiento de Messi en la MLS, sumado a su influencia global dentro y fuera del campo, lo posiciona como uno de los grandes favoritos para quedarse con un premio que históricamente reconoció a las máximas figuras del continente.
La competencia no será sencilla para Messi. Entre los candidatos aparecen nombres de peso como Giorgian De Arrascaeta, Gustavo Gómez, Vitor Roque, Agustín Rossi, Danilo, Bruno Henrique, Pedro, José Manuel López, Leandro Paredes y Ángel Di María, todos protagonistas destacados en sus respectivos equipos y torneos.
La definición del premio se conocerá el próximo 31 de diciembre y se decidirá mediante el voto de alrededor de 250 periodistas americanos, quienes tendrán la responsabilidad de elegir al mejor futbolista del continente.
Para Lionel Messi, sería otro capítulo dorado en una carrera irrepetible y un paso más hacia la confirmación de algo que muchos ya no discuten: que su legado sigue creciendo, incluso cuando parecía que ya lo había ganado todo.
El premio ‘Rey de América’ es entregado por el diario El País desde 1986. Desde ese momento, el futbolista que más ha destacado es el argentino Carlos Tévez, quien lo ganó en tres ocasiones.