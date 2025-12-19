Congreso Nacional convoca a sesión este viernes 19 de diciembre

Tegucigalpa, Honduras.

Las bancadas de oposición del Congreso Nacional convocaron a una sesión extraordinaria del pleno para este viernes 19 de diciembre de 2025, a partir de las 9:00 de la mañana en Tegucigalpa. El objetivo es discutir temas considerados prioritarios para el país, entre ellos el desarrollo del proceso electoral y la defensa del sistema democrático.

La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, confirmó que los diputados del Partido Liberal, Partido Salvador de Honduras (PSH) y Partido Nacional participarán en la autoconvocatoria, subrayando que existe consenso entre estas fuerzas políticas para garantizar el funcionamiento del Poder Legislativo en el actual contexto. De acuerdo con Espinoza, durante la sesión se adoptarán resoluciones de alto impacto institucional, orientadas a salvaguardar la democracia y responder a los desafíos que enfrenta el país, en un momento que calificó como decisivo para la estabilidad nacional. La parlamentaria enfatizó que la convocatoria surge del compromiso de anteponer los intereses del país por encima de cualquier diferencia partidaria, reiterando que las decisiones que se tomen estarán guiadas por el principio de que "Honduras es primero".

Felicito a las BANCADAS de los partidos: PLH, PSH y PNH por haber confirmado su asistencia a la auto convocatoria que estamos realizando el día de hoy para sesionar el PLENO del CN el día viernes 19 de Diciembre a las 9 am.



Según el orden del día, la sesión iniciará con los actos protocolarios, seguidos de la verificación del quórum y la apertura formal del pleno legislativo. El documento de convocatoria establece que, en caso de ausencia de miembros de la Junta Directiva, el pleno podrá proceder a la elección de un diputado que presida la sesión extraordinaria, así como de un secretario provisional. Durante el desarrollo de la jornada, los diputados conocerán el informe de la Comisión Especial del Congreso Nacional, así como la lectura de las resoliones emitidas por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Posteriormente, el pleno discutirá y adoptará resoluciones relacionadas con la protección del proceso de divulgación de resultados electorales, la declaratoria oficial de las elecciones y la transición política.