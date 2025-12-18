"La educación técnica salva vidas": Contreras en graduación de 1,310 jóvenes

San Pedro Sula, Honduras

Son 1,310 historias matizadas de esfuerzo, dedicación y perseverancia. Ayer, los protagonistas vieron culminado uno de sus sueños al graduarse como técnicos en distintas carreras, gracias a la oportunidad brindada por la municipalidad de San Pedro Sula. Una de esas historias tiene como protagonista a Isaac Martínez, un joven de Chamelecón que se graduó como barbero quien recibió también capital semilla en implementos para instalar su propia barbería. Martínez agradece la oportunidad de estudio, pues también libra una batalla junto a su madre, una sobreviviente del cáncer y juntos trabajan para salir adelante. Son 1,310 nuevos profesionales que egresan de los Centros de Capacitación Técnica Municipal, Honduras, Corea, Chamelecón y Sampedrano Americano. El acto se realizó en el Gimnasio Municipal, donde recibieron sus diplomas 467 graduandos del Centro Técnico Honduras Corea; 729 del Sampedrano Americano y 114 del Centro Técnico Chamelecón, correspondientes a las jornadas diurna e híbrida. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Todos ellos fueron formados en áreas técnicas como electricidad, electrónica, refrigeración, soldadura, reparación y mantenimiento de computadoras, diseño gráfico, mecánica de moto, mecánica automotriz, mecánica de máquina de coser, belleza, barbería, enfermería, ebanistería y corte y confección. La educación técnica municipal en San Pedro Sula pasó de ser pagada a totalmente gratuita, permitiendo que miles de jóvenes accedan a formación de calidad y muchos han cambiado sus vidas. Además de tener una educación gratuita, los alumnos reciben un kit completo que contiene un pantalón, camisa, gabacha, burros, mochila y útiles escolares.

El mensaje del alcalde a los graduandos

En su mensaje, el alcalde Roberto Contreras dijo que la educación técnica salva vidas y transforma a la juventud en hombres y mujeres de bien.

“Hoy estamos entregando a la sociedad más de 1,300 nuevos técnicos. Es la transformación de vidas, los jóvenes encuentran un oficio, pueden llevar beneficios económicos a sus hogares. Ahora la educación técnica está al nivel del bachillerato, porque con dos carreras técnicas logran obtener su título de bachiller”, indicó. “Ustedes son mi motivación, pavimentar calles, reparar escuelas, hacer vados, es fácil, pero transformar vidas de jóvenes como las de ustedes solamente se logra con la ayuda de Dios. Hoy decimos a los sampedranos, aquí están sus impuestos sembrados en las manos de estos jóvenes”

No es con cárceles, es con educación, no es con armas, es con educación, la educación técnica salva vidas, saca a los jóvenes de las calles y los vuelve barberos, mecánicos, técnicos en refrigeración, enfermeras, soldadores, mecánicos de motocicletas manifestó Contreras. “Cuando nosotros abrimos un colegio técnico cerramos una cárcel y esta mañana me siento muy orgulloso de sus logros, luego de recordar los obstáculos que enfrentó durante su infancia y juventud, al igual que el importante apoyo y amor que siempre recibió de su madre, un bastión significativo para ser el hombre que ahora es", detalló. “Hoy son técnicos profesionales y nos sentimos muy orgullosos de en ustedes, de calificar su mano de obra, por tanto, de ahora en adelante son hombres y mujeres de bien”, aseveró Contreras. Los alumnos han demostrado sus competencias mediante la aplicación práctica de sus conocimientos. Los estudiantes de mecánica industrial participaron en trabajos de señalización vial para la ciudad. Asimismo, se inauguró un aula moderna de Diseño Gráfico en el Centro Sampedrano Americano. Además, jóvenes del Sampedrano Americano fueron capacitados en barismo y otros se formaron en mecánica de motocicletas. En el Centro Técnico Honduras Corea se graduó la primera promoción de técnicos en enfermería, y se realizó la segunda certificación en reparación de motores de motocicletas, también con el apoyo de Italika. Durante el 2025, los alumnos de los centros técnicos municipales participaron en proyectos académicos, técnicos, culturales y sociales que fortalecieron sus habilidades y valores. A través de capacitaciones, voluntariados, ferias, jornadas de salud y proyectos prácticos, los estudiantes consolidaron su formación integral. Los jóvenes graduandos con excelencia académica de los distintos centros de capacitación técnica recibieron becas y Tablet.

Una iniciativa que merece ser destacada

El padrino de la promoción de graduandos fue el periodista, Renato Álvarez, quien destacó la historia del alcalde Roberto Contreras, como un ejemplo de perseverancia, tenacidad y disciplina, logrando ser un empresario exitoso. Quiero reconocer y darle el realce a esta iniciativa que merece ser destacada con claridad y con justicia porque invertir en educación técnica es invertir en esperanza, es apostar por la dignidad del trabajo y es creer en la capacidad de nuestra juventud, estos centros no solo enseñan oficios, forman personas, preparan ciudadanos y cambian vidas”, expresó. “No podemos dejar de reconocerle que tiene claro cómo superar la pobreza, creer en los jóvenes, invertir en su talento para demostrar que la educación técnica sí cambia vidas”, dijo. Álvarez aseguró que valora la visión del alcalde Roberto Contreras y de toda la Corporación Municipal de San Pedro Sula. “Este programa demuestra que cuando el gobierno local, la comunidad, las iglesias, el sector privado y las familias trabajan juntos, las cosas si cambian, San Pedro Sula se convierte así en un ejemplo nacional de cómo transformar vidas a través de la educación técnica”, indicó. Álvarez manifestó a los graduandos que se están ganando su futuro con cada clase a la que asistieron, cada práctica, cada sacrificio valió la pena porque lo que aprendieron aquí nadie se los va a quitar, ni las criticas ni los perjuicios ni las dificultades, no importan de donde vienen, importa hasta donde quieren llegar indicó. Aseveró que muchos vienen de sectores señalados, estigmatizados, olvidados por años, pero hoy demuestran que el talento no tiene dirección, que los sueños no conocen fronteras y que cuando hay oportunidades reales la juventud responde y ustedes han respondido. Hoy están demostrando que con disciplina, esfuerzo y educación si se puede salir adelante, aquí aprendieron un oficio, pero también aprendieron a confiar en ustedes, a levantarse cuando algo no sale bien y a seguir adelante, explicó. El periodista agradeció a los padres y madres de familia por no soltarle la mano a sus hijos, por creer en ellos aun cuando las cosas se ponían difíciles. "Ustedes son la base silenciosa de este logro, pero no invisible", indicó. En cuatro años de gestión, los Centros de Capacitación Técnica Municipal han graduado más de 3,600 estudiantes, alcanzando un récord histórico de egresados provenientes de distintos sectores de la ciudad y del país.