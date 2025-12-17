El instituto José Trinidad Reyes gradúa a 575 profesionales

San Pedro Sula, Honduras.

El instituto José Trinidad Reyes (JTR), que en 2026 celebrará su centenario de fundación, graduó este miércoles a 575 nuevos profesionales en dos solemnes jornadas realizadas en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH). La primera ceremonia inició a las 8:00 am. En esta se entregaron los títulos a los profesionales de Ciencias y Humanidades, Bachillerato Técnico Profesional (BTP) en Asistente Ejecutivo Bilingüe, Contaduría y Finanzas, Salud y Nutrición, y Administración Hotelera. La segunda jornada comenzó a la 1:00 pm, en la que se graduaron los egresados de los BTP en Informática, Banca y Finanzas, Mercadotecnia, Electricidad y Administración de Empresas. Sergio Arturo Sabillón, subdirector del instituto, dio a conocer que en la primera jornada se graduaron alrededor de 300 estudiantes, destacando que, como autoridad del centro, se enorgullece de que estos nuevos profesionales se incorporen al mercado laboral.

"Podemos garantizar que nuestros graduados poseen las competencias y habilidades necesarias para un buen desempeño profesional. Además, estamos a las vísperas de celebrar nuestro centenario en 2026, lo que nos motiva aún más a seguir formando promociones de calidad", expresó Sabillón. La segunda ceremonia de graduación comenzó con la presentación de la mesa principal, seguida de la entonación del Himno Nacional y una oración a cargo del estudiante Wilfredo Argueta. Los asistentes también disfrutaron de presentaciones artísticas, entre ellas la ejecución de violín del maestro Luis Arturo Paz Zacapa y la participación de la estudiante Shady Leiva, quien interpretó una alabanza en agradecimiento a Dios por el logro alcanzado.

Asimismo, se reconoció a los estudiantes con excelencia académica, siendo Marlon Enamorado Díaz, egresado de Informática, el primero en recibirlo, debido a que obtuvo la calificación más alta de su promoción con un 99.50%. Enamorado recibió el reconocimiento de manos del alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, y posteriormente la máster Emma Mejía de Valladares le otorgó una beca de más de L150 mil, en nombre de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), para continuar sus estudios universitarios. Por su parte, Wilson Mejía, director del Instituto José Trinidad Reyes, manifestó que es un orgullo entregar a la sociedad hondureña este grupo de nuevos profesionales, que cuentan con formación de calidad.

También compartió con alegría que muchos de los jóvenes de último año lograron colocarse en las empresas donde realizaron su práctica profesional, demostrando la excelencia educativa del centro. Mejía también resaltó que, a lo largo de sus 99 años de historia, el JTR ha formado profesionales exitosos que han contribuido al desarrollo de Honduras.