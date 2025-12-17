Honduras aún no ha recibido migrantes bajo acuerdo con Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras

A seis meses de que Honduras y Estados Unidos firmaran un acuerdo mediante el cual el país centroamericano recibiría a personas de otras nacionalidades solicitantes de asilo, el convenio aún no se ha hecho efectivo. El documento, denominado Acuerdo para la Cooperación en el Examen de Solicitudes de Protección, fue suscrito por ambos países el pasado 10 de marzo en Washington y entró en vigencia en Honduras el 25 de junio, tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

No obstante, en la práctica el acuerdo no ha sido ejecutado plenamente, ya que hasta el momento no se registran traslados de migrantes bajo este mecanismo, según confirmaron autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM). Aunque en Estados Unidos los jueces de inmigración están informando a los solicitantes de asilo sobre la posibilidad de ser enviados a Honduras mientras se resuelve su caso, muchos rechazan esa opción. Un migrante mexicano que se encuentra en proceso de solicitar asilo en Estados Unidos manifestó su sorpresa al conocer que podría ser trasladado a Honduras durante la espera de una resolución. "Quedé en shock porque, ¿qué podemos hacer nosotros en un país como Honduras, donde no hay muchas oportunidades? Mucha gente se va de allá para venir aquí", dijo el migrante en declaraciones al medio Telemundo. Su caso no es aislado. En la corte migratoria de Concord, California, varios migrantes originarios de México, Colombia, Perú e incluso Nicaragua han sido informados por los jueces de que podrían ser enviados a Honduras mientras se resuelve su situación migratoria. "Esto es algo nuevo. Lo hemos presenciado y está afectando a personas de diferentes países", indicó a Telemundo Sergio López, quien brinda apoyo legal a migrantes en la corte de Concord. Por su parte, la abogada de inmigración Millie Atkinson señaló al mismo medio que, en la mayoría de los casos, los jueces indican que buscan dar a los solicitantes la oportunidad de responder antes de tomar una decisión. En ese contexto, abogados recomiendan a los aplicantes informarse adecuadamente y buscar asesoría legal antes de aceptar o rechazar la medida.

Reciben a rechazados por Estados Unidos

Wilson Paz, director del Instituto Nacional de Migración, reiteró que, bajo el acuerdo firmado en marzo entre ambas naciones, aún no han llegado migrantes a Honduras. No obstante, detalló que entre octubre y lo que va de diciembre arribaron al país 26 migrantes extranjeros provenientes de Estados Unidos, a quienes el gobierno estadounidense negó el asilo. “Ellos vienen con una expulsión o rechazo por parte de Estados Unidos. Hemos recibido 10 mujeres, 13 hombres y tres niños y niñas acompañados de sus madres”, precisó el funcionario. Paz no reveló las nacionalidades de los retornados por razones de seguridad, pero indicó que siete de los 26 iniciaron el proceso para solicitar refugio o asilo en Honduras. Los 19 restantes fueron retornados a sus países de origen. Al ingresar al país, los migrantes reciben por parte de las autoridades gubernamentales orientación legal, asistencia médica y psicológica, así como servicios de comunicación telefónica para contactar a sus familiares. Además, se les brinda alojamiento y alimentación. “Posteriormente, se les realiza una entrevista de vulnerabilidad para identificar necesidades de protección internacional. Si deciden solicitar refugio, son referidos a nuestro socio ACNUR para recibir asistencia y medios de vida que faciliten su integración en el país”, explicó Paz. En los casos en que los migrantes optan por retornar a su país de origen, son remitidos a los consulados correspondientes si requieren asistencia consular o, en su defecto, al programa de Retorno Voluntario Asistido de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para que puedan regresar de manera segura. El programa es financiado con fondos de cooperación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y con recursos propios del Estado hondureño. El convenio establece que, por el momento, solo se aplicará a ciudadanos de países latinoamericanos de habla hispana que no requieran visa para ingresar a Honduras, con un límite de hasta 10 personas transferidas por mes, es decir, un máximo de 240 durante los primeros dos años de vigencia. Honduras no recibirá a menores de edad no acompañados ni a personas vinculadas a crímenes de lesa humanidad, narcotráfico, terrorismo, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, pornografía infantil u otros delitos graves.