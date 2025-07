Honduras recibirá asilados de otros países enviados por Estados Unidos

San Pedro Sula, Honduras

Según el documento, mientras no se celebren nuevas negociaciones, el acuerdo se limita a ciudadanos de países latinoamericanos de habla hispana que no requieran visa para ingresar a Honduras, con un máximo de diez personas transferidas por mes. Esto representa un total de 240 personas durante los primeros dos años del convenio.

Se considera menor no acompañado a un solicitante de protección que no haya cumplido los 18 años y que no cuente con un padre, madre o tutor legal disponible para brindarle cuidado y custodia en el país donde fue encontrado, ya sea en Estados Unidos o en Honduras.

En entrevista con Diario LA PRENSA, Wilson Paz, director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración (INM), informó que hace unas semanas se reunió con Colleen Anne Hoey, encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, con quien dialogó sobre la etapa de implementación. Actualmente, esta se encuentra en espera por falta de financiamiento, ya que, aunque el acuerdo sostiene que su ejecución no compromete recursos financieros de ambos países, sí se necesitan fondos para recibir a los refugiados.

"No solamente se trata de que ellos vengan al país, que los admitamos e inicien un proceso, sino también que tengan oportunidades para optar a medios de vida. Estamos viendo esa parte con ellos todavía, por eso no ha iniciado, pero estamos trabajando".

Paz explicó que, si estas personas no encuentran oportunidades en Honduras, es probable que intenten regresar a Estados Unidos. El Gobierno de Honduras buscará fondos para socios estratégicos especializados en temas de refugio, como Acnur y el Consejo Noruego para los Refugiados.

En más de una década, Honduras ha recibido 1,116 solicitudes de refugio y ha aceptado a 221. "Las personas refugiadas dicen quedarse en un país donde se sienten cómodos y sientan que no corren los mismos peligros de donde venían, son casos concretos", apuntó.

El Estado tiene la obligación de no devolverlos, aceptar su solicitud y, posteriormente, reconocer o no la condición de refugiado. "El Estado no se puede hacer cargo de las personas, mantenerlas, no puede; ni en Europa logran hacer eso. La persona debe buscar cómo desarrollarse individualmente", indicó.

El funcionario enfatizó que el acuerdo establece que los refugiados referidos por Estados Unidos provendrán de países de Latinoamérica que no requieren visa para ingresar a Honduras. Por ejemplo, los ciudadanos cubanos y venezolanos no están incluidos en el convenio; sin embargo, si ellos llegan directamente al territorio nacional, no se les puede negar la solicitud.

En 2024, Migración registró 374,000 migrantes en tránsito, en su mayoría con destino a Estados Unidos. Este año ha habido una reducción significativa: hasta la fecha, se registran 20,000 migrantes que han pasado por Honduras.

En cuanto a las solicitudes de refugio, el año pasado unos 150 migrantes de otras nacionalidades solicitaron asilo en Honduras. En lo que va de este año, la cifra ha aumentado a 1,100 solicitudes, de las cuales 350 corresponden a núcleos familiares.



"Muchas de las personas que transitan se están queriendo quedar en Honduras por el cambio en las políticas migratorias de Estados Unidos. Ellos manifiestan que en Honduras se les ha tratado de la mejor manera, no solo el Gobierno, también los ciudadanos. Además, porque estamos trabajando en cambiar las condiciones del país, aunque es un proceso lento que va a llevar muchos años", agregó Paz.

César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales de Honduras de la UNAH, declaró a LA PRENSA que, por ser un tema humanitario, Honduras no puede negarse a recibir a estos solicitantes de refugio y asilo.

"Hay vacíos en el acuerdo, como por ejemplo si el número puede aumentar, si Estados Unidos puede enviar a más personas de lo que dice el acuerdo y, la otra, es bajo qué condiciones las envía Estados Unidos: si son personas que están en proceso de solicitud de refugio, si están esperando una resolución en Estados Unidos y lo van a esperar en Honduras o si son personas a quienes ya se les negó el asilo".