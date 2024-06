Además, señaló que en lo que va de 2024, Honduras estaría ocupando el primer lugar en el número de solicitantes de asilo. “Esto indica que las personas que abandonan el país debido a situaciones de violencia, amenazas, extorsión, asesinatos de familiares y violencia de género, llegan a México y cuando no pueden cruzar la frontera, optan por solicitar protección internacional”, explicó.

La entrevistada lamentó que las autoridades no se preocupen por el tema de seguridad en el país, lo que incide a que los hondureños víctimas de la violencia y criminalidad soliciten ayuda en otros países.

Itsmania Platero, defensora de los derechos humanos, dijo que “la mayor parte de desplazados son testigos protegidos, personas que han visto -violencia-, que han sido víctimas de asesinatos crueles en su familia, y a los sobrevivientes no les queda otra más que esconderse y emigrar”.

”Estamos a mitad de año y es muy difícil revertir la situación de la movilidad humana si no se atacan las causas estructurales. Si no hay seguridad es bien complicado, porque la gente tiene miedo y no se puede estar viviendo en un país con miedo”, dijo.

En 2022, el Congreso Nacional aprobó la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente. Esta legislación establece un fondo de 150 millones de lempiras destinado a la atención de los desplazados.

Sin embargo, la aplicación efectiva de la ley se ha visto obstaculizada por la ausencia de un reglamento específico. Según las declaraciones recabadas por LA PRENSA Premium, se estima que dicho reglamento no estará completo hasta el año 2025.