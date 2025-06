Deportaciones amenazan empleo y remesas en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Platero explica que aunque han disminuido las grandes caravanas de migrantes que se vieron en 2024 y a inicios de este año, los hondureños siguen saliendo del país en busca de mejores oportunidades, aunque no sea tras el mal llamado sueño americano. "También creo que han aumentado los puntos ciegos", agregó.

"Hay una falsa percepción en Honduras de seguridad y estabilidad que quieren vender, pero no es así, ha aumentado el desplazamiento interno y la violencia en Honduras, además, volvimos a una migración por goteo, ahora el horizonte es México y Europa".

Para economistas las empresas en Estados Unidos se verán afectadas porque se están quedando sin mano de obra, al no poder cumplir con sus obligaciones reducirán las órdenes a sus proveedores, todo esto, afectará aún más a Honduras. "Por un lado, tendríamos la baja de las remesas y por otra, las empresas que exportan hacia los Estados Unidos se verían afectadas, los que importan producto y materia prima pagarían más, por una alzada de precios que también podría venir", advierten.

Senprende informó a LA PRENSA que aún no han hecho efectivo el capital semilla en especie, debido a que estaban a la espera de asignación de fondos por parte de la Secretaría de Finanzas. Han identificado a 1,600 compatriotas retornados en los Centros de Atención al Migrante que tienen interés de emprender y ser beneficiados con el capital semilla.

García está en Honduras desde finales de abril y no ha encontrado trabajo. Aunque le dieron los 100 dólares a su llegada, espera que el Gobierno lo apoye para comenzar su propio negocio.

José García, originario de Santa Cruz de Yojoa, había migrado hace un año y medio a Estados Unidos junto a su esposa y sus dos hijos, de 8 y 4 años, por medio del programa humanitario CBP One, sin embargo, luego de una cita en la corte migratoria, un juez ordenó su deportación. Para no separar a la familia, su esposa optó por el retorno voluntario, aunque ella tenía audiencia hasta en 2027.

El mercado laboral no da abasto

De acuerdo al boletín del mercado laboral 2025 del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), bajo la informalidad o subocupación se encuentran 1.6 millones de personas, el 37% de ellos son jóvenes de entre 15 y 29 años.

"El problema no es solo el acceso a capital, es también que no hay gente que compre, no hay capacidad de compra por la situación económica en el país", aseveró el líder de mipymes.

Yeny Antúnez, oficial de Política Económica del Cohep, indicó que el retorno de migrantes hondureños al país representa un desafío importante para el mercado laboral que ya enfrenta serias limitaciones.

"Actualmente, más de 205 mil personas están desempleadas y alrededor de 180 mil han desistido de buscar trabajo por falta de oportunidades. La incorporación de migrantes retornados a este contexto puede agravar aún más el desempleo si no se toman medidas urgentes".