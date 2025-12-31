Elmer Valladares anuncia su salida de Televicentro tras 16 años de carrera

El comunicador y comediante hondureño Elmer Valladares anunció este miércoles su salida definitiva de Televicentro, casa televisiva en la que laboró durante 16 años y donde consolidó gran parte de su carrera artística y profesional.
La noticia fue confirmada por el propio Valladares a través de sus redes sociales, donde publicó un extenso mensaje de despedida en el que agradeció a la televisora por la oportunidad brindada y por haber sido un espacio clave en su crecimiento personal y artístico.
“Hoy, 30 de diciembre de 2025, digo adiós a la casa televisora que me abrió las puertas, me brindó una oportunidad invaluable, me formó profesionalmente y me vio crecer tanto en lo personal como en lo artístico”, escribió el comediante, destacando el impacto que tuvo ela televisora en su trayectoria.
En su mensaje, Valladares recordó los 16 años de aprendizaje y retos que vivió dentro del canal, periodo en el que pudo desarrollar múltiples talentos, interpretar diversos personajes y participar tanto frente como detrás de cámaras en producciones de alto impacto para la audiencia hondureña.
Durante su paso por Televicentro, Elmer Valladares formó parte de programas como El Cuarto de Luis, Los Del Cuarto y Las Mañanas del 5, espacios que le permitieron conectar con el público a través del humor y la sátira, y en los que dio vida a personajes que se volvieron referentes de la televisión nacional.
Uno de los más queridos es el Tío Facundio, personaje que se ganó el cariño de los televidentes por su estilo particular y su cercanía con la realidad cotidiana del país, consolidando a Valladares como uno de los comediantes más reconocidos de la pantalla chica.
El comunicador también resaltó el vínculo construido con sus compañeros de trabajo, señalando que en la televisora no solo edificó una carrera, sino que también forjó amistades que, aseguró, lo acompañarán toda la vida.
Tras hacer pública su decisión, Valladares compartió en las historias de su cuenta de Instagram varios mensajes de despedida enviados por excompañeros y colegas, entre ellos Loren Mercadal, Krizzia Rubio, David Fortín y César Enamorado, quienes destacaron su profesionalismo y calidad humana. Loren escribió: Tantos momentos mi amigo Elmer, que Dios te siha regalando salud y vida."
"Te amo papito, sos grande, talentoso y humilde. Dios tiene cosas grandes para tu vida", expresó David Fortín.
"Éxitos Elmer: sé que su futuro será grandioso", Krizzia Rubio.
Por su parte, César Enamorado se despidió con las siguientes palabras: "Le deseo muchos éxitos en cada paso que dé. Siga cosechando todo lo bueno que ha sembrado".
Cabe recordar que en septiembre de 2025 Elmer Valladares ya se había despedido del programa Los Del Cuarto, lo que marcó el inicio de una etapa de cambios en su carrera, que ahora se consolida con su salida definitiva del canal.
Aunque no detalló cuáles serán sus próximos proyectos, el comediante aseguró que cierra este ciclo “con gratitud y orgullo”, dejando abierta la expectativa sobre el rumbo que tomará en esta nueva etapa de su vida profesional.