Lluvias, bajas temperaturas y alerta verde este 31 de diciembre en Honduras

Una masa de aire frío está generando estas condiciones climáticas en varias regiones de Honduras, afectando principalmente la zona norte del país.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este miércoles 31 de diciembre se esperan condiciones climáticas inestables en varias regiones de Honduras.

Lo anterior, debido al ingreso de una masa de aire frío, la cual ya está afectando gran parte del territorio hondureño.
Según Copeco, el fenómeno está acompañado de vientos del norte y noreste, los cuales están influyendo directamente en el comportamiento del clima, especialmente en la franja norte del país.
La entidad detalló que estas condiciones están provocando abundante nubosidad sobre el norte de Honduras, favoreciendo un ambiente mayormente nublado durante la mayor parte del día.
Asimismo, se registran lluvias y lloviznas de moderada intensidad en las regiones norte y noroccidental, con mayor incidencia en zonas costeras y sectores montañosos.
Además, el ingreso de la masa de aire frío ocasiona un descenso en las temperaturas máximas, con mayor intensidad durante las primeras horas de la mañana y al anochecer.
A estas condiciones se suma la presencia de viento acelerado, lo que incrementará la sensación térmica de frío, especialmente en áreas abiertas y elevadas.
Las autoridades no descartan que las precipitaciones puedan generar afectaciones puntuales, como acumulación de agua en calles, crecidas repentinas de quebradas y ríos, así como deslizamientos en zonas vulnerables.
Ante este escenario, Copeco recomendó a la población tomar medidas preventivas, principalmente a quienes residen en áreas de riesgo, para evitar situaciones de emergencia.
También se instó a los conductores a extremar precauciones debido a carreteras mojadas y visibilidad reducida en algunas zonas del país.
En algunos departamentos del occidente y suroccidente del país, las temperaturas oscilarán entre los 16 y 22 grados Celsius.

También es preciso mencionar que Copeco decretó alerta verde por 72 horas en los departamentos de Islas de la Bahía, Santa Bárbara, Cortés, Yoro, Atlántida y Colón.

Comunicado de Copeco sobre las condiciones del clima este 31 de diciembre de 2025 en Honduras.

Los hondureños despedirán el 2025 y recibirán el Año Nuevo 2026 con lluvias y bajas temperaturas, de acuerdo con el pronóstico de Copeco.

