Matan a balazos a dos adolescentes en San Juan Pueblo, Atlántida

Atlántida

Un ataque armado acabó con la vida de dos adolescentes la tarde-noche de ayer en la comunidad de San Juan Pueblo, municipio de La Masica, departamento de Atlántida.

Las víctimas fueron identificadas como Marvin Daniel Martínez y Jimmy Román Díaz, ambos de 17 años de edad.

El violento suceso ocurrió en un sector de la referida comunidad cuando, según informes preliminares, sujetos armados abordaron a los jóvenes y les dispararon en reiteradas ocasiones.