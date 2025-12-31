  1. Inicio
Matan a balazos a dos adolescentes en San Juan Pueblo, Atlántida

Las víctimas fueron identificadas como Marvin Daniel Martínez y Jimmy Román Díaz, ambos de 17 años de edad.

El hecho sucedió ayer martes durante la tarde-noche. Foto de las víctimas acribilladas a balazos.
Atlántida

Un ataque armado acabó con la vida de dos adolescentes la tarde-noche de ayer en la comunidad de San Juan Pueblo, municipio de La Masica, departamento de Atlántida.

El violento suceso ocurrió en un sector de la referida comunidad cuando, según informes preliminares, sujetos armados abordaron a los jóvenes y les dispararon en reiteradas ocasiones.

Debido a la gravedad de las heridas provocadas por armas de fuego, ambos menores fallecieron de manera instantánea en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre el posible móvil del doble crimen ni se reportan capturas relacionadas con este hecho.

Familiares y amigos de Martínez y Díaz lamentan profundamente lo sucedido.

