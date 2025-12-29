  1. Inicio
Identifican a las dos personas asesinadas en bus de la ruta Tegucigalpa-Güinope

Melissa Vázquez Flores y Alejandro Higinio Rodríguez murieron al interior de un bus. No tenían ningún parentesco y testigos aseguran que fue un ataque dirigido

1 de 12

Fotos en vida de Melissa Vázquez Flores y Alejandro Higinio Rodríguez, las dos víctimas mortales de um ataque al interior de un bus de la ruta Tegucigalpa-Güinope.
2 de 12

Personas que iban al interior de este bus, dijeron que fue un ataque dirigido a las víctimas.
3 de 12

En un principio se creyó que se trataba de un asalto, sin embargo, los otros pasajeros confirmaron que se trataba un ataque.
4 de 12

Se confirmó que además de la joven y el señor asesinados, otras tres personas más resultaron heridas, entre ellas un menor de edad.
5 de 12

El portavoz del Hospital Escuela, Miguel Osorio, informó que dos de los lesionados son padre e hijo.

6 de 12

Melissa Vázquez Flores era estudiante universitario en Tegucigalpa.
7 de 12

Melissa era originaria de Güinope, El Paraíso y tenía 27 años.
8 de 12

El subcomisionado Wilfredo Ventura señaló que este atentado se encuentra bajo investigación.
9 de 12

"Estamos en investigación, venimos llegando al lugar de los hechos, pero vamos a recuperar toda la información, para dar información de qué es lo sucedido", declaró Ventura.
10 de 12

Se confirmó que hay un niño de seis años dentro de los heridos.
11 de 12

"Thiago Sair Cruz Álvarez, de 6 años, llegó con una herida en el tórax por una bala, pero se encuentra estable, está fuera de peligro", afirmó Miguel Osorio.
12 de 12

"En el caso del padre él tiene una lesión también de bala en el brazo derecho, ambos están estables", detalló Osorio.
