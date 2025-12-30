MP pedirá auto de formal procesamiento contra abogado por revelación de testigo protegido

Tegucigalpa, Honduras.

El Ministerio Público anunció que solicitará auto de formal procesamiento en la audiencia inicial contra el abogado Carlos Alberto Carranza Ramos, quien es acusado presuntamente del delito de revelación de identidad de testigo protegido.

De acuerdo con la información oficial divulgada por la Fiscalía, el caso está vinculado a una investigación relacionada con el homicidio de José Antonio Díaz Núñez. Según el ente acusador del Estado, la presunta revelación de la identidad del testigo habría puesto en riesgo la seguridad del proceso y de las personas involucradas.