¿Quién era la mujer asesinada cerca de reconocido motel?

JUTICALPA

La víctima fue identificada como Ana Lizeth Murillo Castillo, de 30 años de edad, originaria y residente de esta ciudad.

En las últimas horas, autoridades policiales localizaron este martes el cuerpo sin vida de una mujer en la carretera alterna que conduce a la comunidad de La Empalizada, en las cercanías de un reconocido motel de la ciudad de Juticalpa, Olancho.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho violento ocurrió en un solar baldío del referido sector, mientras que las causas y el móvil del crimen continúan bajo investigación por parte de la Policía Nacional.

Medios locales de Olancho informaron sobre la detención de dos personas sospechosas, un hombre y una mujer, quienes estarían vinculados directamente con el asesinato.

La captura se produjo durante una rápida intervención policial, cuando ambos intentaban huir de la escena del crimen.

Según el informe de las autoridades, al momento de su aprehensión la mujer llevaba consigo a un bebé de apenas tres meses de nacido, quien presuntamente es hijo de la víctima y habría sido raptado tras el ataque mortal.

El menor fue rescatado y puesto bajo resguardo de las autoridades competentes.

Se informó además que el hombre detenido es militar activo, mientras que la mujer habría sido quien ejecutó el crimen, aunque estos extremos deberán ser confirmados mediante el proceso investigativo y judicial correspondiente.

Las autoridades continúan recabando evidencias para esclarecer completamente el caso y determinar las responsabilidades penales de los implicados.