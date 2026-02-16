Son Heung-min camina por las calles de SPS: furor por LAFC y campeón del mundo

Los Ángeles FC disfrutan por las calles de San Pedro Sula en la previa del juego ante el Real España por la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.
Parte de la plantilla del equipo de la MLS caminaron este lunes 16 de febrero por las calles de la ciudad industrial y sus estrellas también lo hicieron.
El club norteamericano aterrizó este domingo en horas de la noche a suelo catracho para enfrentar este martes a Real España.
Fue este lunes en horas del mediodía cuando sorprendieron a todos los aficionados catrachos.
A pesar de llegar con una delegación repleta de estrellas, decidieron salir en horas tempranas a recorrer las calles de San Pedro Sula.
Miles de aficionados hondureños asistirán al estadio Morazán para ver a Heung-min Son y las estrellas del LAFC.
Hugo Lloris y Heung Min Son acapararon todas las miradas en la salida del equipo por las calles de San Pedro Sula.
Hugo Lloris, destacado portero y campeón con la selección de Francia en el Mundial de Rusia 2018 es una de las figuras que llegan para jugar ante la máquina en el Morazán.
Los Ángeles FC, dirigido por el canadiense Marc Dos Santos, viajó con todo su plantel para jugar contra el Real España en San Pedro Sula.
Otras de las figuras es Son Heung-min, extremo izquierdo que ha jugado en equipos como Hamburgo S. V. (2010-13) Bayer 04 Leverkusen (2013-15) Tottenham Hotspur F. C. (2015-25) y ahora Los Ángeles F. C.
Son demostró su impresionante humildad al caminar por las calles de la capital industrial del país, pese a ser uno de los futbolistas más cotizados de los últimos años.
Cuatro guardaespaldas estuvieron reguardando a los futbolistas en su salida del hotel de concentración.
El equipo norteamericano no quiere sorpresas y llegó a Honduras con sus máximas figuras.
La llegada de LA FC generó gran expectativa entre los aficionados sampedranos, que esperan disfrutar de un partido de alto nivel internacional y de la presencia de varias estrellas del fútbol mundial en suelo hondureño.