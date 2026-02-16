  1. Inicio
Son Heung-min camina por las calles de SPS: furor por LAFC y campeón del mundo

La estrella surcoreana apareció en la calles de San Pedro Sula: así disfrutan los jugadores del LAFC en la previa del juego ante Real España.

Los Ángeles FC disfrutan por las calles de San Pedro Sula en la previa del juego ante el Real España por la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Parte de la plantilla del equipo de la MLS caminaron este lunes 16 de febrero por las calles de la ciudad industrial y sus estrellas también lo hicieron.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
El club norteamericano aterrizó este domingo en horas de la noche a suelo catracho para enfrentar este martes a Real España.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Fue este lunes en horas del mediodía cuando sorprendieron a todos los aficionados catrachos.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
A pesar de llegar con una delegación repleta de estrellas, decidieron salir en horas tempranas a recorrer las calles de San Pedro Sula.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Miles de aficionados hondureños asistirán al estadio Morazán para ver a Heung-min Son y las estrellas del LAFC.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Hugo Lloris y Heung Min Son acapararon todas las miradas en la salida del equipo por las calles de San Pedro Sula.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Hugo Lloris, destacado portero y campeón con la selección de Francia en el Mundial de Rusia 2018 es una de las figuras que llegan para jugar ante la máquina en el Morazán.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Los Ángeles FC, dirigido por el canadiense Marc Dos Santos, viajó con todo su plantel para jugar contra el Real España en San Pedro Sula.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Otras de las figuras es Son Heung-min, extremo izquierdo que ha jugado en equipos como Hamburgo S. V. (2010-13) Bayer 04 Leverkusen (2013-15) Tottenham Hotspur F. C. (2015-25) y ahora Los Ángeles F. C.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Son demostró su impresionante humildad al caminar por las calles de la capital industrial del país, pese a ser uno de los futbolistas más cotizados de los últimos años.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Cuatro guardaespaldas estuvieron reguardando a los futbolistas en su salida del hotel de concentración.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
El equipo norteamericano no quiere sorpresas y llegó a Honduras con sus máximas figuras.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
La llegada de LA FC generó gran expectativa entre los aficionados sampedranos, que esperan disfrutar de un partido de alto nivel internacional y de la presencia de varias estrellas del fútbol mundial en suelo hondureño.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
