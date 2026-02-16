Misas de Miércoles de Ceniza en San Pedro Sula, horarios y parroquias

Como todos los católicos del mundo, los sampedranos también se alistan para participar en las misas de Miércoles de Ceniza que marcan el inicio de la Cuaresma.
Este año el Miércoles de Ceniza es el 18 de febrero y es una de las misas más concurridas en todas las parroquias.
Los católicos acuden a participar en la imposición de cenizas donde el sacerdote repite a cada uno: “Recuerda que eres polvo y al polvo volverás”.
El padre Luis Estevez, explica que la Cuaresma inicia con el Miércoles de Ceniza hasta la Misa de la Cena del Señor del Jueves Santo.
Recordó que la Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión que nos prepara para la Pascua. La Cuaresma dura 40 días.
La Cuaresma es un tiempo de conversión. Como católicos, se nos invita a vivir un tiempo del perdón y de reconciliación, explicó el sacerdote.
¿De dónde vienen las cenizas?
Cada año los católicos también recuerdan la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en el Domingo de Ramos. Miles participan en las procesiones y misas en esta fecha; esas palmas en forma de cruces o ramos son llevadas a las casas después de la bendición.
El sacerdote Alex Ramos explica que las cenizas que se utilizan para la imposición se obtienen de la quema de las palmas del Domingo de Ramos del año anterior.
Ese polvo gris o negro que resulta de la incineración de las palmas es mezclado con agua bendita o aceite para formar una pasta aromatizada con incienso, la que es colocada en la frente de los feligreses en forma de cruz.
En San Pedro Sula, los horarios de misa serán los habituales en la mayoría de parroquias, según las programaciones difundidas.
Los horarios en las distintas parroquias han variado para darle oportunidad a todos de participar en la imposición de las cenizas. Hay eucaristías desde las 5:00 am, a las 12 del día y en algunas comunidades a las 9:30 pm.
Los horarios de las eucaristías
En la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol las misas se realizarán en horarios normales: 6:00 am, 11:00 am y 6:00 pm. Las comunidades que pertenecen a la parroquia San Pedro tendrán sus eucaristías en sus templos en los horarios programados durante la semana.
En la parroquia San Vicente de Paul se realizarán eucaristías a las 7 y 9 de la mañana; a las 12 del mediodía, 6:00 pm y 8:00 pm.
La parroquia de la Santa Cruz de la Tara invita a todas las comunidades a participar en la celebración del Miércoles de Ceniza. La misa en la parroquia de la Santa Cruz es a las 6:30 am, 12:30 del mediodía y 6:30 pm.
La parroquia Guadalupe tendrá misas a las 5:00 am, 6:00 pm y 9:30 pm, mientras que en la comunidad Espíritu Santo será a las 5:00 am; a las 4:00 pm se realizará la eucaristía en los templos de Caridad del Cobre y Nuestra Señora de Fátima.