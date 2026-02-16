Misas de Miércoles de Ceniza en San Pedro Sula, horarios y parroquias

San Pedro Sula, Honduras

Como todos los católicos del mundo, los sampedranos también se alistan para participar en las misas de Miércoles de Ceniza que marcan el inicio de la Cuaresma.

Este año el Miércoles de Ceniza es el 18 de febrero y es una de las misas más concurridas en todas las parroquias.

Los católicos acuden a participar en la imposición de cenizas donde el sacerdote repite a cada uno: “Recuerda que eres polvo y al polvo volverás”.

El padre Luis Estevez, explica que la Cuaresma inicia con el Miércoles de Ceniza hasta la Misa de la Cena del Señor del Jueves Santo.

Recordó que la Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión que nos prepara para la Pascua. La Cuaresma dura 40 días.

La Cuaresma es un tiempo de conversión. Como católicos, se nos invita a vivir un tiempo del perdón y de reconciliación, explicó el sacerdote.